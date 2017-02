Les coûts engendrés par l’utilisation du système ne permettent plus de payer le personnel.

La blackbox n’a pas fini de faire parler d’elle. Ce système, instauré par le gouvernement pour lutter entre autres contre le travail au noir dans le secteur de l’Horeca, engendre des coûts tels pour les patrons d’établissements qu’ils ont dû revoir leur façon de travailler, leurs équipes et même, pour certains, fermer certains jours ou supprimer des services.

"Nous voulons, comme le gouvernement, assainir le secteur. Mais ce n’est pas parce qu’il y a certains cow-boys, que nous souhaitons chasser de la profession, qu’il faut oublier les réalités de notre secteur. Les charges et la TVA pèsent très lourd sur la rentabilité des restaurants", estime Yvan Roque, président de la fédération Horeca Bruxelles. "Avec ce nouveau système, payer les cadres (chefs de partie, chefs de cuisine, etc.) est devenu problématique car ils ont vu leur pouvoir d’achat baisser. Tout cela a été mis en œuvre alors que nous avions prévenu le gouvernement que le secteur n’était pas prêt. De plus, la blackbox est une technologie ancienne qui fait retarder les caisses enregistreuses."

Yvan Roque assure ne pas être contre les réformes et il les juge même nécessaires. "Mais elles doivent être menées sans entamer le pouvoir d’achat des travailleurs. Car, actuellement, ce n’est pas le cas et on voit que de plus en plus de chefs s’en vont. Ils n’acceptent pas de gagner moins, et on les comprend car personne n’accepterait ça. De nombreux restos doivent fermer certains jours ou supprimer des services car ce n’est plus rentable. C’est l’option qu’ont prise de nombreuses brasseries car assurer un service continu de 8h à minuit n’est plus payable. C’est ça ou la faillite ! Mais fermer un jour, c’est avoir moins de visibilité, moins de clients… Un cercle vicieux qui n’améliorera pas la situation."

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.