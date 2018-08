Les déboires des clients de Ryanair suite à la grève des pilotes de la compagnie se font de plus en plus nombreux. Ceux qu’ont connus Sylvie et Christophe, une Houdinoise et un Nivellois, ne sont pas des moindres…

Le couple a été prévenu une semaine avant que leur vol en direction de Brindisi, du vendredi 10 août, avait été annulé. "Ils ont donc pu chercher une solution", explique Melvy, le fils de Sylvie. "Ils ont ainsi trouvé un vol le même jour, mais l’après-midi et en partant de Londres."

(...)