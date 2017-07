Grâce à une météo très favorable, le premier week-end de Bruxelles-les-Bains a remporté un grand succès populaire. Pour sa 16e édition, l’événement propose une nouveauté de taille, avec une passerelle permettant de rejoindre l’autre rive du canal. Baptisée Le Bridge, l’attraction permet de découvrir les nouvelles installations de la rive gauche, mais offre surtout une vue très sympathique sur le quai des Péniches et le garage Citroën.

Palmiers, sable, transats et animations en tous genres, c’est parti pour cinq semaines de farniente en plein cœur de la capitale ! Les 39 commerçants présents cette année vous invitent à déguster des saveurs venues d’ailleurs avec des plats italiens, espagnols, indiens ou encore mexicains tandis que les mojitos et autres cocktails coulent à flot sur les terrasses des paillotes.

Ceux qui ne se contentent pas de se prélasser en vacances seront également servis, avec un programme aussi riche que ces dernières années. Les plus sportifs auront ainsi le choix entre de la pétanque, du tennis de table, du beach-volley et des initiations aux sports de combat. Pour les adeptes de disciplines plus relax, yoga et Tai Chi sont également au menu.

Envie de mouiller le maillot ? Les activités nautiques organisées à Bruxelles-les-Bains occupent désormais une place importante. Des barques et pédalos seront disponibles chaque dimanche pour le plus grand plaisir de tous, sous l’œil attentif des maîtres-nageurs. Des séances d’initiation pour découvrir les joies de la voile sont également prévues les trois prochains dimanches de juillet.

Événement familial avant tout, Bruxelles-les-Bains fait la part belle aux enfants, qui seront les rois de la plage urbaine. Outre les plaines de jeux encadrées par des animateurs, des spectacles musicaux mais aussi de magie et de cirque prendront place chaque mercredi, tandis que les jeudis seront consacrés à des grimages, des ateliers créatifs et des animations de sensibilisation à l’environnement.

Enfin, les oiseaux de nuit ne seront pas en reste avec Archipel, le nouveau concept nightlife de Bruxelles-les-Bains. Après quatre années de boat parties, les soirées du week-end débuteront désormais à The Bay, une scène en plein air sur la rive droite, et se poursuivront dans The Club, une boîte de nuit fraîchement rénovée située sur la rive gauche.

En pratique

Du 7 juillet au 13 août - les mardis, mercredis, jeudis et dimanches : de 11h à 22h - les vendredis et samedis : de 11h à 23h - Fermé les lundis.

Accès au site via cinq entrées : quai des Péniches via la place Sainctelette (côté Yser), quai de la Voirie, rue de la Dyle - quai Béco : place Sainctelette (côté avenue du Port).

Accès gratuits aux transats, à la zone bibliothèque, à toutes les manifestations et activités à l’exception de The Club, des activités nautiques, des terrains de sport.