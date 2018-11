Envoyé spécial

À Paris

"Noël vous souhaite un Joyeux Mickey à Disneyland Paris", tel est le slogan magique du parc à thème. Après avoir annoncé en février dernier que le groupe Disney allait investir deux milliards d’euros pour l’agrandissement du parc d’attractions - trois espaces à thème (Frozen, Star Wars et Marvel) dont l’ouverture provisionnelle est prévue en 2025 -, Disneyland Paris se pare déjà de ses habits de Noël depuis le 10 novembre et jusqu’au 6 janvier prochain.

Ce week-end , le parc fêtait aussi un anniversaire très particulier. En effet, la célèbre souris aux grandes oreilles célébrait ses 90 ans ce 18 novembre (la petite souris étant apparue pour la première fois dans le dessin animé Steamboat Willie le 18 novembre 1928). Pour l’occasion, Mickey Mouse et ses amis ont mis les petits plats dans les grands pour satisfaire les aficionados de la marque qui désirent fêter cet anniversaire comme il se doit durant les prochaines semaines. Outre les gâteaux géants qui jalonnent le parc, Disneyland Paris a mis en place un tout nouveau spectacle pour l’occasion. Intitulé Surprise pour Mickey, l’événement se déroule plusieurs fois par jour dans le parc Walt Disney Studios. Ou quand Minnie s’affaire, derrière un écran géant installé devant la Tour de la Terreur, pour préparer une surprise pour son amoureux. Un show, fait notamment de pyrotechnie et de mapping, qui aura mis sept mois à se mettre sur pied. Tout comme l’incroyable Noël de Dingo, au même endroit, dont les effets spéciaux sur la façade de l’attraction culte, sont visuellement époustouflants. Deux spectacles nocturnes qui n’ont rien à envier au feu d’artifice habituel de clôture sur le château de la Belle au bois dormant.

Les Parades de Noël

Qu’il neige ou pas dehors, à Disneyland, la neige y tombe tous les jours. Comme par magie. Il faut dire que cette année, pas moins de 10 attractions sont centrées autour de l’ambiance de Noël. À commencer par l’incontournable Parade de Noël de Disney qui commence par un gigantesque sapin de Noël avec Mickey et Minnie en tête de char et en se terminant par l’immense traîneau du Père Noël. Et dans sa hotte, il a plein de cadeaux. Les enfants peuvent d’ailleurs le retrouver en personne du côté de Fantasyland, au Meet Mickey Mouse, jusqu’au 25 décembre. Comme Mickey et ses amis, le Père Noël y a sa propre loge.

Si l’envie vous en chante de pousser la chansonnette, Disney Performing Arts propose à des amateurs de venir jouer sur scène entouré des personnages de Disney. En plus d’une nouvelle expérience en 4D (Mickey et son Orchestre philharMagique) où l’incontrôlable Donald tente tant bien que mal de diriger les troupes de son ami à travers les plus grands classiques de Disney (Aladdin, La Petite Sirène ou encore Le Roi Lion), le parc propose aussi un Calendrier de l’Avent enchanté et plus grand que nature (du 1er au 24 décembre) chaque matin au pied du château. Sans oublier du jazz à la new-yorkaise avec le Big Band de Noël. Un spectacle musical, aux numéros de tap dance endiablés, où Minnie se prend pour une diva du jazz et Mickey improvise… un solo de batterie !

Pour une mascotte iconique devenue aussi intemporelle que transgénérationnelle en 90 ans d’existence.