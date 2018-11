La Coordination des associations de seniors (la CAS), qui coordonne douze associations d’aînés, enverra une lettre aux nouveaux collèges communaux quand ces derniers seront installés. Le but de cette missive ? Faire entendre les recommandations de la CAS pour améliorer le bien-être des seniors dans les villes et communes de Bruxelles et de Wallonie.

Parmi ces recommandations figure l’allongement de la phase verte pour les piétons des feux tricolores aux abords des passages cloutés. Pour nos aînés du quatrième âge - ceux de 80 ans et plus -, qui ont une démarche plus lente et se déplacent avec plus de difficultés, le temps qu’on leur donne pour traverser est parfois un peu limite, sans parler de ceux qui ont une canne ou qui se déplacent à l’aide d’un déambulateur.

Henri Lurkin, le président de la CAS, rencontre le problème au quotidien lorsqu’il se promène aux alentours de chez lui, le long de la Meuse, à Liège. "Le problème se pose régulièrement sur les ponts. Vous n’êtes pas arrivé au bout du passage que le feu est déjà rouge. Alors, on sait que le code de la route dit que les piétons ont le temps de traverser, même si le feu est rouge à partir du moment où ils sont engagés, mais c’est quand même dangereux, en particulier pour le grand âge, 80-85 ans. J’ai déjà vu des personnes qui s’avancent lorsque le feu est vert pour eux. Lorsqu’il devient rouge, hop, ils font demi-tour."

Pas plus tard que la semaine dernière, l’homme de 68 ans a assisté à une scène de ce genre. Au milieu du passage quand le feu passe au rouge, une dame âgée panique et fait mine de faire demi-t our . "Je l’ai prise par le bras et j’ai dit : ‘Non, madame, allez-y, traversez.’ ‘Oh non, c’est rouge’ , m’a-t-elle répondu. ‘Ça ne fait rien, c’est toujours rouge ici’ , lui ai-je dit. On était sur le pont Albert 1er, il était 9 h 30 ou 10 heures."

Sylvain Etchegaray, le coordinateur général de la Ligue libérale des pensionnés (LLP), animait un colloque sur la mobilité des seniors pour la CAS en septembre dernier. L’occasion de collecter les avis des seniors sur ce sujet. "C’est une demande qui revient fréquemment dans les grandes villes. Nos aînés trouvent que les phases vertes sont généralement un peu courtes. Les passages pour piétons sont des endroits anxiogènes pour eux. L’insécurité ressentie n’est pas toujours liée à des choses tangibles mais, s’il y a bien un endroit où les personnes âgées devraient pouvoir se sentir en totale sécurité, c’est lors de la phase verte d’un feu sur un passage pour piétons."

Le coordinateur de la LLP relève que les décompteurs de secondes placés aux feux tricolores rassurent les seniors car ils savent combien de temps il leur reste pour traverser.

Lors du colloque, nos aînés ont formulé d’autres demandes, telles qu’un meilleur aménagement des carrefours avec des îlots et des rétrécissements de chaussées pour ralentir la vitesse des voitures aux abords des passages pour piétons. Ils souhaitent également des trottoirs plus larges et la séparation des moyens de locomotion par catégorie de vitesse.

"Les voitures arrivent de la gauche alors que le feu est vert"

Le passage clouté qui franchit la Petite Ceinture à Bruxelles à hauteur du boulevard Jamar est très anxiogène pour nos aînés.

Sylvain Etchegaray, coordinateur général de la Ligue libérale des pensionnés (LLP), a animé un colloque sur la mobilité des seniors pour la Coordination des associations de seniors (CAS) en septembre dernier.

Parmi les cas de traversées problématiques qui lui ont été rapportés à cette occasion, il pointe le passage clouté qui franchit la Petite Ceinture à proximité de la gare du Midi à Bruxelles à la jonction avec le boulevard Jamar qui donne sur l’avenue de Stalingrad. "C’est un endroit qui nous a été rapporté comme étant très anxiogène car non seulement les phases vertes des feux (le franchissement de la chaussée s’effectue en deux fois, NdlR) sont trop courtes mais en plus les voitures venant du boulevard Jamar, qui tournent pour arriver sur la Petite Ceinture déboulent alors que le feu est au vert pour les piétons et en plus, elles arrivent vite."

Sur place, les tenanciers d’un café situé à proximité du carrefour ne sont pas étonnés par ces critiques et nous rapportent que leurs habitués âgés s’en plaignent régulièrement. Le carrefour est jugé dangereux.

© Ennio C.



"Il n’y a pas assez de temps pour traverser et les voitures viennent de la gauche alors que le feu est vert. En plus, il y a beaucoup de piétons qui traversent en même temps. C’est vraiment mal fait. Ça fait longtemps qu’on habite dans le quartier et ça n’a jamais changé", nous rapporte un couple de septuagénaires rencontrés alors qu’ils franchissaient le carrefour.

Il y a deux phases de plan de feu pour ce carrefour, nous explique-t-on du côté de Bruxelles-Mobilité. Pour les phases de feu du matin (de 6 h à 14 h 30), le temps minimum de vert pour la traversée est de 26 secondes.

Pour les phases de feu de l’après-midi et de la nuit (de 14 h 30 à 6 h du matin), le temps minimum de vert pour la traversée est de 40 secondes. "Ces temps minimaux sont tout à fait corrects en comparaison avec la longueur de la traversée et sont mieux que le temps d’un mètre par seconde, qui est la norme en matière de temps de traversée piétons", commente Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles-Mobilité. "Nous comprenons le sentiment d’insécurité des seniors sur cette artère fort fréquentée et où la civilité des conducteurs n’est pas toujours optimale. Des projets d’aménagements sont d’ailleurs en cours afin d’améliorer la circulation des piétons et cyclistes sur l’ensemble de la Petite Ceinture. Nous essayons de favoriser un maximum les usagers faibles mais devons aussi tenir compte de toute une série de contraintes pour assurer la fluidité du trafic et éviter les situations dangereuses."

La porte-parole de Bruxelles-Mobilité rappelle que le cycle optimal d’un carrefour moyen se situe entre 75 et 90 secondes, temps pendant lequel tous les sens de circulation et tous les usagers doivent recevoir leur phase de vert. "Le principe est donc clair. Le nombre de secondes dans un cycle complet pour carrefour n’est pas extensible et toute seconde de vert supplémentaire octroyée à un usager se fait au détriment d’un autre."