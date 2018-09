Le service météo de la RTBF fait bloc : tenue blanche, petit speech, et "Stop Racism" à l'écran !

Le coup de sang de Cécile Djunga, humoriste et présentatrice de la météo à la RTBF, a provoqué un petit séisme dans notre société et notre PAB. Le parlement wallon s'est emparé de l'affaire ce jour, après de multiples réactions issues des milieux politiques, médiatiques et sportifs. La RTBF, dont l'administrateur délégué s'est dit heurté "par le torrent de boue" qu'a dû encaisser Cécile Djunga depuid un an, s'est d'ailleurs réservé le droit de donner les suites judiciaires qui s'imposeraient à cette sombre affaire.

Mais les collègues directs de Cécile, eux aussi, font bloc ! Le service météo, à Reyers "tient également à réagir en intervenant dans la météo du jour. La présentatrice du jour, Caroline Dossogne, a décidé de s’habiller tout de blanc pour exprimer l’indignation et le soutien à sa collègue Cécile", avait prévenu la chaîne peu avant le bulletin de 12 h 50.

Vêtue de blanc donc, Caroline Dossogne a débuté son bulletin ainsi : "Avant de vous parler de météo, je voudrais vous faire part de l’indignation de toute l’équipe météo face aux propos racistes dont Cécile Djunga, notre collègue, est victime régulièrement. C’est tout à fait intolérable. Je tiens aussi à remercier tous les téléspectateurs qui depuis hier soir lui ont envoyé des messages de soutien", a-t-elle dit, tandis que le logo "Stop Racism" s'affichait en grand à l'écran, en grand, en lieu et place des traditionnelles cartes météorologiques. Chapeau !