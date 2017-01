Un conflit, une séparation, un veuvage… Il arrive que certains grands-parents soient privés de leurs petits-enfants. Les aïeuls qui le souhaitent peuvent introduire une procédure auprès d’un médiateur ou d’un tribunal de la jeunesse.

L’article 375bis du Code civil belge prévoit, en effet, la possibilité pour les grands-parents d’exiger un droit de visite. Des tiers (ex-compagne/on qui auraient élevé l’enfant…) peuvent aussi recourir à ce droit.

666 nouvelles affaires ont été introduites en 2015, selon les chiffres fournis par le service d’appui du Collège des cours et des tribunaux, soit près de deux dossiers par jour. Ces affaires, inscrites sous la dénomination de "relations personnelles avec les grands-parents et tiers", sont les plus nombreuses dans l’arrondissement du Hainaut où l’on en recense 210. Liège suit avec 128 nouvelles affaires. La troisième marche du podium revient à la Flandre orientale (51 dossiers). Si l’on se limite à la Wallonie, la troisième place est occupée par Namur, avec… 49 nouvelles affaires inscrites.

Le juge saisi de l’affaire devra entendre toutes les parties concernées et décider si, oui ou non, les grands-parents (ou les "tiers") peuvent voir les enfants.

Les cas ne sont pas tous similaires. Il existe une multitude de solutions (visite dans des espaces-rencontres neutres, visites à domicile sous surveillance du parent…). "Mais, quelle que soit la décision, elle est toujours prise pour le bien-être de l’enfant", précisent de nombreux professionnels du secteur : avocats, assistants sociaux ou dirigeants d’espaces et maisons de rencontres.