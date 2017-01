Bon, la Belgian Tech, et sa dizaine de fiers représentants, n’a pas encore de quoi concurrencer, en volume, la French Tech et ses plus de 250 exposants au prestigieux CES de Las Vegas, immense salon dédié aux nouvelles technologies qui ouvre officiellement ses portes ce jour, jusqu’au 8 janvier. Néanmoins, elle n’a jamais été aussi nombreuse, un mois de janvier, dans le Nevada. Et sur le plan des idées, elle rayonne ! La preuve : la Belgique peut déjà se targuer d’avoir obtenu un CES innovation Award en 2017… Pas rien !

Le seul incubateur -accélérateur The Faktory emmène dans ses valises 4 start-up, dont trois noir-jaune-rouge dans la ville du jeu, où les attendent plus de 165.000 visiteurs et 3.800 autres exposants. C’est déjà la troisième fois que cette usine à innovations se paye un (coûteux, et difficile à obtenir) booth (stand, en vilain français) sur le parterre de l’événement. L’année dernière, l’incubateur créé par Pierre L’Hoest s’était distingué en mettant en avant la compagnie Fleye et son drone novateur.

"Comme j’ai pu l’expérimenter il y a quelques années avec EVS, il est essentiel pour une société qui vise un marché international de pouvoir se confronter, dans un salon comme le CES, à ses futurs distributeurs et clients ainsi qu’à ses concurrents. C’est pourquoi une société comme Riiot Labs, qui démarre sa commercialisation et abordera le marché américain en 2017, se doit d’être présente au CES", déclare Pierre L’Hoest, fondateur de The Faktory.

Riiot Labs , c’est un peu la star belge de l’événement. La firme wallonne, co-fondée par Benjamin Stévens et Julien Delarbre (même pas 30 ans !) y porte Blue, son analyseur d’eau de piscine intelligent et connecté (449 €). Un capteur tout en un adapté à tout type de piscine qui transmet en permanence des données essentielles sur la qualité de l’eau (température, pH, salinité et taux de chlore) directement sur le smartphone de son propriétaire, via une appli à y télécharger. C’est Blue qui a décroché le prestigieux CES Innovation Award.

Riiot n’est toutefois pas la seule start-up belge à se distinguer sur le terrain très occupé des objets connectés : citons Kanopy25, une assiette à poser sous votre plante en pot et qui se charge d’analyser (via son poids) la nécessité ou non d’arroser une plante et en quelle quantité. Il y a également P-Heal, variante moderne et connectée du traditionnel pilulier, qui promet aux détenteurs de smartphone de ne plus jamais louper la prise d’un cachet.

Outre la délégation liégeoise, l’entrepreneuriat technologique belge sera représenté par Calyos, société basée à Jumet et spécialisée dans les systèmes de refroidissement sans ventilateur pour ordinateurs, par les Bruxellois de MuuseLabs et Jooki, leur jukebox connecté pour enfants en bas âge et, enfin, quelques start-up flamandes.





Trois annonces qui ont marqué la journée au CES

La brosse connectée L’Oréal, Sortie fin 2017, +/- 200 €

Développée avec Withings, dont elle emprunte les capteurs, la brosse Hair Coach se fait fort d’évaluer la qualité du cheveu et de mesurer les effets des différentes routines de soin. Couplée à une app. Un peu tiré par les cheveux, comme concept ?

La TV qui lévite de LG, LG Signature W7, Prix inconnu

Après l’enceinte qui lévite à la force des aimants, voici le téléviseur haut de gamme OLED qui fait pareil ! Enfin presque : il tient effectivement au mur au moyen d’aimants très fins, ce qui donne l’impression d’une intégration dans le mur.

Honor, marque sœur de Huawei qui sera lancée sous peu en Belgique, a annoncé un nouveau modèle : le Honor 6X. le premier avec un double capteur photo dorsal proposé à prix décent (299 € max). Huawei espère en vendre… 20 millions !