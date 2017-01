Les mots-clés, côté techno, en 2016, furent assurément "explosion de l’Internet des Objets" , "Voiture autonome" et "décollage de la réalité virtuelle" . Pour continuer à briller dans les cocktails dînatoires, reprenez-les mêmes, ajoutez-y "machine learning et intelligence artificielle" , "8K" , "prémices de la 5G" et "essor des assistants connectés" , mixez-le tout, et le compte geekologique devrait être bon.

Comme de coutume, à chaque entame de janvier, le CES (Consumer Electronic Show), immense événement dédié aux technologies, s’apprête à tenir salon dans la ville du jeu. Pour cette 50e édition, en ligne de force maîtresse, on trouve l’insertion de l’intelligence artificielle (et des assistants connectés, c’est lié) dans nos quotidiens.

Des géants industriels aux start-up (elles n’ont jamais été aussi nombreuses au CES, la France y brille particulièrement, en étant la troisième nation la plus représentée en matière d’exposants), ils seront nombreux à annoncer le lancement de produits capables de traiter langage naturel et réseaux neuronaux et de faire le tri parmi un paquet de données pour offrir des réponses toujours plus personnalisées. Prédiction, adaptation, autonomie… Une combinaison de ces données et d’algorithmes continue de faire émerger de nouveaux usages dans l’univers grand public comme professionnel. Siri (d’Apple) est le premier assistant du genre à avoir percé auprès du grand public, mais familiarisez-vous déjà avec les termes Amazon Echo, Google Home ou encore Concierge. Ce dernier, qui reprend le design des boutons de conciergerie dans les hôtels, donne "une conscience à votre maison durant votre absence". Intelligent et connecté, il peut fermer les volets et couper l’électricité quand un orage s’annonce, régler la température du foyer mais aussi vous commander un Uber, et vous avertir de l’arrivée du chauffeur en s’illuminant d’un halo vert.

Devenu, au fil du temps , et de l’électrification ainsi que de l’automatisation de nos autos, un rendez-vous également automobile, le CES sera aussi le lit de la naissance du tout premier véhicule produit en chaîne par l’ambitieux Faraday Future. Un crossover 100 % électrique qui vient déjà chatouiller les portes papillon de la Tesla X. Le CES ne se contente jamais de montrer le futur à très court terme : il l’anticipe aussi de quelques années. Exemple avec le Holo Active Touch de BMW, qui veut révolutionner la manière d’interagir avec l’habitacle des berlines allemandes, au moyen de projection d’hologrammes et de reconnaissance de mouvement.

Mais le CES livrera aussi son lot de smartphones, PC’s, et autres traqueurs d’activité. Ouverture dans deux jours, avec, déjà, 5 objets à suivre de très près…