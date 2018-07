En Belgique, l’asthme touche près d’un million de personnes. Et dans environ 15 % des cas, des facteurs professionnels y contribuent. Pour rappel, l’asthme est une maladie caractérisée par l’inflammation, le rétrécissement et la contraction des voies respiratoires et, par la production d’un excès de mucus, rendant la respiration difficile.