Chaque jour, deux seniors se plaignent d’être maltraités

Société

Chaque année, plus de 740 fiches de maltraitance sont réalisées par l’association Respect Seniors. Celles-ci sont rédigées lorsque l’association est contactée à cause d’un ressenti ou d’une crainte de maltraitance commise sur un aîné de 60 ans et plus. Voici ce qui ressort du rapport annuel de l’ASBL wallonne. Mais d’entrée, l’association insiste sur le fait que les statistiques (qui suivent) ne représentent pas 100 % de la maltraitance de personnes âgées, mais seulement la partie qui ose appeler, franchir le pas de demander de l’aide.

En tout, l’année passée, les travailleurs psychosociaux de l’association ont reçu 1.821 contacts, ils en ont donné 1.381 et ont réalisé 259 visites de terrain sur l’ensemble de la Région wallonne, soit 3.461 contacts sur l’année 2015 (voir ci-dessous pour les types de plainte).

Au total, 747 situations ont été accompagnées en 2015. En comparaison à l’année 2014, une augmentation de 390 contacts donnés et reçus par l’ASBL Respect Seniors est observée pour l’année dernière. "Il s’agit peut-être d’un signe que le phénomène de la maltraitance tend à être reconnu et/ou que la prise de contact est facilitée et/ou que la communication développée par l’Agence auprès des différents acteurs pouvant être concernés par cette problématique est efficace", analyse l’association dans son rapport annuel.

Dans plus d’un tiers des cas, les personnes appelant Respect Seniors sont des membres de la famille, inquiets. Dans un quart des cas, ce sont les aînés eux-mêmes qui décrochent le combiné pour demander de l’aide. Dans un cas sur cinq, il s’agit d’un professionnel (médecin, psychologue…). La majorité des victimes sont des femmes selon le rapport, elles représentent 7 cas sur 10. Dans 20 % des cas, il s’agit d’un homme et dans 6 %, c’est un groupe de personnes, comme un couple par exemple.

"L’analyse quantitative montre que c’est principalement pour des personnes entre 70 et 90 ans (tous sexes confondus) que Respect Seniors est contactée", explique l’ASBL. Pour être complet, un tiers des victimes hommes ont entre 80 et 90 ans, quelques pour-cent de moins chez les femmes et dans 25 % des dossiers, l’âge des victimes restent inconnu.

Dernier point, il est intéressant à soulever que "dans près d’un quart des situations (23,16 %) rapportées auprès des écoutants professionnels, l’aîné vit seul à domicile. Ceci ne signifie pas nécessairement qu’il est isolé socialement."





Les maltraitances sont le plus souvent psychologiques

"Dans une fiche maltraitance, il y a souvent plusieurs formes de maltraitances décrites par l’appelant", explique l’association. Les données recueillies montrent que les mauvais traitements psychologiques et les négligences représentent plus de la moitié des raisons principales d’appels à l’aide (respectivement 34,94 % et 20,35 %). Viennent ensuite les maltraitances financières dans 18 % des cas, en 2013 et en 2014, les problèmes financiers étaient la deuxième cause d’appels, avec 22 % et 20,55 %. Les sévices physiques constituent 11,24 % des situations évoquées lors des contacts et sont eux en augmentation par rapport aux années précédentes, où ils plafonnaient à 8 %.