Le mois de décembre est synonyme d’étude pour beaucoup d’adolescents. L’entrée en secondaire signe l’arrivée des examens deux fois par an. Deux périodes stressantes où l’envie de regarder la télévision est souvent plus grande que celle de se plonger dans ses cahiers. Pourtant, il y a tout à fait moyen de combiner les deux, tout est une question d’organisation et de méthode de travail.

La première chose à retenir est que travailler et étudier, ça ne se fait pas uniquement deux fois sur l’année. "Les examens se préparent dès le 1er septembre", explique Charlotte Janssen, coach en méthode de travail au Centre Amimo. Travailler régulièrement permet de ne pas avoir d’énormes sessions d’étude en décembre et en juin pour les élèves du secondaire.

La deuxième chose, est de bien gérer son temps de travail. Pour permettre à son cerveau de se reposer, faire des pauses est indispensable. De courts temps d’arrêts de travail sont préconisés. "Pour des adolescents en secondaire, je conseille de faire des pauses de 5 à 10 minutes régulièrement, toutes les 45 minutes environ." Il n’est pas question pour autant d’enclencher le chrono et de s’arrêter pile après 45 minutes de travail. "Si les étudiants sont occupés à réaliser un exercice de mathématique, il ne faut pas les interrompre. Ils peuvent sans souci aller jusqu’à 1 h voir 1 h 10 de travail", poursuit Charlotte Janssen. Terminer un chapitre, une matière ou un exercice reste l’idéal.

Pas de pauses agréables

Mais que faire durant ces brefs temps de repos ? Rien d’extraordinaire, juste s’aérer le cerveau. "Faire une pause, ce n’est rien d’agréable. C’est, par exemple, ouvrir sa fenêtre pour aérer la pièce, jeter un coup d’œil dehors, descendre voir ce qui cuit dans la casserole, se lever pour se dégourdir les jambes ou même sortir le chien", détaille la coach en méthode de travail. "Il ne faut pas faire quelque chose d’agréable parce qu’après, les adolescents n’ont plus l’énergie de se remettre à travailler." Pendant ces petites pauses, le cerveau doit rester sur "ON".

Cette ambiance de travail ne doit pas disparaître, même durant les plus longs temps d’arrêt. "Sur le temps de midi, il ne faut pas faire de gros divertissement mais manger en famille, discuter, etc. Il ne faut pas se mettre à lire un livre ou regarder la télévision. Il ne faut pas entamer toutes ces choses qu’on n’a pas envie d’arrêter pour se remettre à travailler."

Ces pauses permettent de reprendre des forces entre deux matières. "Tous ceux qui arrivent chez moi et qui sont en secondaire ou à l’université, ont cette mauvaise habitude de prendre de longues pauses. Ceux qui sont motivés et qui appliquent ce système de courtes pauses en voient le résultat. C’est toujours motivant de travailler en ayant un rythme et une structure de travail." L’effet est souvent satisfaisant et l’élève est alors content de lui, tout comme ses enseignants et les parents sont fiers de leur enfant.

Mais alors, quand s’amusent-ils ?

La réponse est simple : "Les pauses divertissantes se font après. Quand le travail est fini", conclut Charlotte Janssen. Cela signifie que l’amusement se fait en fin de journée voire même après l’ensemble des examens. Au début des secondaires, les périodes d’évaluation durent parfois une semaine et à terme, il y a souvent les vacances, des congés durant lesquels les adolescents pourront pleinement profiter de leurs amis, de la télévision, des jeux vidéos et pourquoi pas d’un bon livre. Du vrai divertissement durant deux semaines, la récompense après les examens.