La plateforme Smartschool s’empare des écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles !

Bien présente dans les écoles flamandes depuis une dizaine d’années, ce programme accessible via smartphone, tablette ou ordinateur et qui offre de nombreuses possibilités aux élèves, aux parents et aux professeurs trouve sa place dans un nombre croissant d’écoles francophones.

"Chaque école utilise des fonctionnalités différentes, les possibilités sont étendues. Nous, on l’utilise comme (...)