Le retour au travail après des vacances est souvent peu agréable. La chaleur, le rythme des vacances et, éventuellement, le décalage horaire peuvent être responsables d’une fatigue ressentie. D’insomnies temporaires ou de nuits plus courtes.

Comment retrouver le rythme afin de reprendre le boulot au meilleur de sa forme ? "En vacances, et je parle hors vacances transméridiennes, on a peu, voire plus du tout, de contraintes liées à un horaire. On peut se coucher plus tard, se lever plus tard", indique le professeur Daniel Neu, somnologue certifié, chef du laboratoire de sommeil du CHU Brugmann et consultant au Centre d’études des troubles du sommeil à l’hôpital Delta (Chirec). Il suggère aux personnes ayant pris un break loin de toute discipline horaire de reprendre le rythme peu à peu : "Quarante-huit heures avant de recommencer le travail, on s’impose de se lever à l’heure à laquelle on va devoir se réveiller durant la semaine."

Najat Bouzalmad, co-gérante du pause corner Pauz, se déplace en entreprises. Elle met en garde : "Une sieste ne remplacera jamais un sommeil réparateur nocturne. Une sieste de 26 minutes maximum, avec une petite cuillère ou des clés à la main, est conseillée. On se place dans une position dans laquelle on est confortable. On se détend. Quand les clés ou la cuillère tombent, c’est qu’on doit mettre fin à la sieste."

Le décalage horaire peut être le responsable d’une fatigue traînée par les travailleurs. Une préparation avec son médecin ou un spécialiste du sommeil est alors nécessaire. "Au plus on va loin, au plus l’horloge interne est sollicitée", prévient le professeur Daniel Neu. " La souplesse d’adaptation au décalage varie selon l’âge et les individus. On ne peut rien y faire. Ça dépend aussi de là où l’on va. Il est plus facile de s’adapter quand on voyage vers l’ouest. Le retour en Belgique sera plus difficile. On peut compter jusqu’à dix jours avant de s’en remettre. Par conséquent, aller vers l’est sera plus facile au retour. Comment accélérer la resyn chronisation? Si on va vers l’est, on peut prendre une préparation magistrale de mélatonine. Vers l’ouest, un léger somnifère, comme de la valériane, sur une courte durée peut aider."