Il est désormais possible de "customiser" sa dernière demeure

Les cérémonies funéraires deviennent de plus en plus personnelles au fil des années. Le défunt est honoré par sa famille lors de ce dernier rassemblement, et la musique et les textes proposés par les proches sont de moins en moins formels. Le but est de respecter au mieux la personnalité du ou de la disparu(e).

Funico, une entreprise de production de cercueils en Belgique, innove : outre la personnalisation de cercueils à l’aide de la craie ou de la peinture, sur le marché depuis quelques années, il est maintenant possible "d’imprimer directement un matériel visuel sur le cercueil", explique Stijn Defever, le directeur des ventes. En clair, vous pouvez maintenant personnaliser le cercueil d’un(e) proche disparu(e) à l’aide d’une photo, d’une image, ou d’une création personnelle particulièrement significative à votre échelle.



La marche à suivre est simple. Rendez-vous sur le site www.moncercueil.be. Inscrivez-vous sur le configurateur de cercueils. Et vous n’aurez plus qu’à télécharger votre matériel visuel sur la plate-forme...

© FUNICO

Funico reconnaît qu’imprimer sur les cercueils n’est pas une "réelle nouveauté". Leur innovation se situe au niveau de la qualité du matériel visuel réclamée. Leur plate-forme exige en effet de "télécharger des images qui doivent respecter certaines conditions de qualité. Par la suite, la famille - qu’elle collabore ou non avec le conseiller funéraire - peut modifier, agrandir, réduire et / ou enrichir ces images avec du texte Word dans lequel la police, la taille et la couleur sont choisies individuellement."



Toutefois, la banque d'images standard reste à disposition des familles. Et Funico s'engage à remplir ce service en 48 heures.