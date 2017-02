Crowdfunding. Littéralement "financement par la foule", plus joliment rebaptisé financement participatif.

Phénomène qui a émergé en même temps que les nouveaux médias numériques, il est en croissance exponentielle depuis son éclosion. Initialement, il a pour ambition, simple, d’aider un quidam porteur d’une idée, d’un projet, mais qui manque de fonds, à le matérialiser en faisant appel aux fonds propres de la population - donc les internautes.

Il existe différentes typologies de crowdfunding : par récompense (vous investissez dans un produit et recevez un exemplaire plus une dédicace personnalisée des porteurs du projet, par exemple), par don, par prise d’actions (vous mettez 100 € dans un projet qui en exige 10.000 € et devenez propriétaire de x % des actions de l’entreprise) ou par prêt. Cette dernière tendance, qu’on appelle le crowdlending, permet aux quidams de devenir les prêteurs d’une entreprise en quête de capitaux, avec, dans la plupart des cas, un taux d’intérêt défini par le porteur du projet.

Ces quatre grandes ramifications, sans exception, explosent en Belgique - comme ailleurs. Le marché belge du crowdfunding est ainsi passé de 4.414.000 € récoltés en 2015 à 10.900.000 € en 2016. 489 entreprises ont fait appel à ce type de financement en 2016, elles furent seulement 35 l’année précédente.

Le nombre d’acteurs actifs sur ce secteur a par ailleurs doublé l’an dernier, passant de 5 à 10. 88 % des montants ont été collectés par trois plateformes : Look&Fin (spécialisé dans le crowdlending), Boléro, et MyMricoInvest.

Le succès, plus récent du crowdlending, s’explique, selon Look&Fin, au moyen de trois facteurs majeurs : "De très faibles rendements sur les comptes d’épargne, des banques qui accordent de plus en plus difficilement des crédits aux PME, ainsi que l’effet de levier offert par le crowdlending permettant l’obtention de fonds complémentaires auprès des banques."

Une conjoncture économique particulièrement favorable, donc. Quid de l’avenir du crowdlending lorsque les banques seront plus enclines à reprêter, et que les taux seront remontés ?

Question ouverte.