Société Bougie, citronnelle, prise électrique, vaporisateur, tapette... Tout est bon pour "exterminer" les moustiques. Mais il existe un pays où les gens qui ne supportent pas ces insectes pourraient se plaire. Et ce pays, c'est l'Islande !

Evidemment, la solution est radicale et un peu plus chère. Mais ce pays situé entre le Groenland et la Norvège, à un jet de pierre de l'Arctique, a cette particularité incroyable de ne pas être peuplé de ces nuisibles.

Pourquoi ?

Première explication : le climat. Celui-ci serait en effet trop rude, selon des propos relayés par The Icelandic Web of Science. "Au Groenland ou en Scandinavie du nord, les nymphes hibernent en-dessous de la glace pendant l'hiver et éclosent dès que la glace fond. Ça se passe au printemps, vu que les hivers polaires sont continus. Les hivers islandais sont variables. Il peut y avoir une soudaine augmentation de température au milieu de l'hiver, et ensuite les températures peuvent à nouveau chuter."

Cependant, avec le réchauffement climatique, il n'est pas impossible que des moustiques fassent leur apparition sur l'île.

Deuxième explication : la composition chimique des sols et des eaux ne convient pas à la survie des moustiques.

Alors, on réserve notre billet ?