Il suffit de se promener dans les rues de Liège, à Charleroi (Ville basse) ou dans les couloirs des gares Centrale et Nord à Bruxelles pour le constater: il y a de nombreux jeunes à la rue. Un de ces jeunes SDF sur dix sera détenteur d’un diplôme.

Selon une étude française de l’Insee et de l’Institut national d’études démographiques, 14% des sans-abri ont un diplôme attestant de leur passage en école supérieure et 10% des SDF ont un diplôme.

En Belgique, la tendance est similaire, bien que non chiffrée. Les travailleurs sociaux rencontrent de nombreux jeunes et énormément de travailleurs et de familles qui peinent à survivre dans des conditions de vie décentes. Ils se retrouvent à la rue alors qu’ils travaillent ou ont brillamment réussi leurs études.

(...)

