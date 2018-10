Les traitements orthodontiques à l’âge adulte sont de plus en plus fréquents, même si moins bien remboursés que ceux des enfants et adolescents. Nombreux sont ceux qui désirent aligner leur sourire à plus de 18 ans. Marie, 55 ans, a récemment posé des plaquettes. "Pour que mes dents soient plus jolies, pour ne plus avoir honte de ce sourire que je cache depuis tant d’années", dit-elle. Michel Devriese, dentiste et past-président de la Société de médecine dentaire (SMD), confirme une "certaine demande des adultes pour un alignement dentaire et des traitements orthodontiques".