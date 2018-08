Les vacances d’été touchent à leur fin. Les familles s’organisent au mieux pour la rentrée et la gestion des semaines actives. Après des jours de congé, certaines familles ne savent pas comment faire pour aider leurs aînés à rester à la maison. Elles cherchent des "dames de compagnie" pour passer quelques heures en compagnie des aïeuls.

La génération sandwich, qui gère enfants et parents, est à bout de souffle. Elle travaille et mène plusieurs combats de front. L’espérance de vie augmente (81,4 ans, en moyenne selon Statbel). Les places dans les maisons de repos et de soins sont chères. Les familles cherchent des solutions.

(...)