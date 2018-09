Les enfants âgés de 7 à 8 ans sont plus tentés de manger leur assiette quand les aliments sont séparés. C’est ce qui ressort d’une étude menée début septembre par l’équipe Futur Consumer Lab, composée de scientifiques au département de bromatologie, de l’université de Copenhague.explique Annemarie Olsen, membre de l’équipe de recherche Futur Consummer Lab.L’objectif de cette recherche était de déterminer si les enfants préfèrent leur nourriture quand elle est servie d’une certaine manière. Les scientifiques désiraient également savoir s’il existe une différence selon l’âge.L’échantillon de cette étude contenait cent élèves répartis en deux groupes. Dans le premier, les enfants étaient âgés de 7 à 8 ans. Dans le second, il s’agissait de jeunes adolescents entre 12 et 14 ans.Afin de tirer des conclusions, les scientifiques ont soumis aux participants des photos de six plats différents et chacun servi de trois façons différentes.Il en ressort que les enfants préfèrent les aliments séparés. Les adolescents sont plus attirés par les plats dans lesquels la nourriture est mélangée.Les scientifiques voient l’étude comme une aide pour les parents, mais également comme un outil pour les cantines dans les écoles afin d’optimiser les plats servis et les menus proposés.