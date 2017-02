Véritable toutou à la mode, le chihuahua campe dans les premières positions des classements de chiens les plus achetés dans notre pays. Attendez les statistiques 2017 et le micro canidé du Mexique sera le Milou le plus répandu du pays, détrônant le Jack Russell Terrier.

L’an dernier, plus de 160.000 chiens ont été enregistrés chez dogID, portant le nombre de meilleurs amis de l’homme à 2,6 millions. La folie canine ne désenfle pas dans notre pays, malgré les prix parfois exorbitants atteints par certaines races prisées. “En général, les chiens à la mode sont facilement trouvables. En refuge, un chien coûte 150€. Chez un éleveur, cela va de 500 à 5.000 €. Pour acheter des chiens en vitrine, ce que je déconseille, il faut compter environ 500 €. Pour un chihuahua par exemple, qui est le chien à la mode par excellence, il y a tous les tarifs. Les chiens dont la mode est passée et qui deviennent plus rares peuvent voir leur cote exploser” , explique Sebastien de Jonge, directeur chez Sans Collier.

La loi de l’offre et de la demande s’applique évidemment aussi à nos charmantes boules de poils. Selon le ministère de l’Économie, les ménages belges dépensent chaque année au total 1,3 milliard pour leurs animaux de compagnie. Comment se répartit ce budget et surtout, quel montant faut-il prévoir pour un chien ? “Entre 500 et 600 € par an, en moyenne” , précise le spécialiste.

Généralement, vos frais se répartiront la première année entre l’achat du compagnon (700€ en moyenne sauf si vous optez pour les refuges), des fournitures qui dureront toute sa vie, le panier (50€), la laisse (50€), une brosse (10€), plusieurs gamelles (à 10€ pièce). En outre, une niche et une cage pour voiture sont souvent nécessaires pour les gros chiens. Pour le reste, comptez 50€ de nourriture par mois pour un gros chien type labrador et 20 pour un petit format style chihuahua. “Il y a moyen de trouver des croquettes moins chères mais je conseille de prendre le haut de gamme. Ça évite les problèmes rénaux et les allergies.

Le toilettage et le dressage peuvent représenter un petit budget (une grosse centaine d’euros par an). Au final, soutiennent les spécialistes, les variations de budget entre petits ou grands chiens ne sont pas importantes. pas importantes. Il faudra compter dans l’absolu entre 500 et 600 € annuels pour votre quadrupède préféré. “Au final, l’argent importe peu. C’est surtout le temps, le gros investissement à prendre en compte lors de l’achat d’un animal”





Le classement des chiens les plus vendus en 2016

1. Chihuahua : 21.289

2. Border Collie : 8.424

3. Jack Russell Terrier : 7.373

4. Labrador Retriever : 6.398