45.000 Belges sont atteints de diabète de type 1, "dont environ 3.500 enfants", indique-t-on au cabinet de la ministre de la Santé, Maggie De Block.

Le docteur Sylvie Tenoutasse, cheffe de clinique de diabétologie à l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (Huderf) constate que le nombre de nouveaux patients est grandissant. "Nous avons de plus en plus de nouveaux cas", dit-elle lors d’une réunion de travail avec la ministre de la Santé. L’occasion de faire le point sur l’état des lieux de la prise en charge des enfants et adolescents diabétiques.

"Il n’existe pas de réels moyens de prévention pour l’apparition du diabète de type 1", déplorent les spécialistes.

Il existe, en revanche, des avancées technologiques qui permettent de mieux réguler la glycémie des jeunes patients. "Nous voulons assurer une qualité de vie optimale à ces enfants pour qu’ils puissent devenir des adultes épanouis, sans complications liées à leur diabète", poursuit la spécialiste.

Comme certains patchs qui enregistrent les valeurs en continu. En Belgique, "19.219 adultes et 2.303 enfants" ont adopté les capteurs de glucose afin de surveiller au mieux leur glycémie. Ce système, sous forme de patch, le flash glucose monitoring, est remboursé depuis 2016.

Les avantages sont multiples : "Un plus grand nombre de patients voit sa glycémie maîtrisée." Il y a également moins d’hospitalisations liées à un dérèglement glycémique (de 16 % à 4 %)…

Mais il faut bien encadrer les jeunes patients et leurs parents. Parfois leurs enseignants. "C’est un travail de longue haleine", souligne Luminita Negoita, infirmière spécialisée en diabétologie. "Il faut aussi suivre les évolutions des nouvelles technologies, certains patches permettent aux parents munis d’un smartphone de recevoir un SMS pour une meilleure prise en charge de leur enfant. Les enseignants aussi peuvent être connectés à cette application, en classes vertes notamment. Nous faisons régulièrement des visites dans les écoles. Ce sont des visites importantes, surtout si l’enfant est petit. Il y en a plus ou moins 140 par an."