Des cigognes visibles en Belgique

Société

Vous avez peut-être eu la chance d’en apercevoir ces derniers jours : les cigognes sont de passage en Belgique ! Ces oiseaux sont reconnaissables à leur long bec pointu et droit, à leurs pattes fines et élancées et à leur plumage blanc ou noir.

On peut notamment les observer posées sur des toitures ou encore le long de nos autoroutes.

Venus de l’est de l’Europe ou encore du Danemark et des Pays-Bas, ces échassiers dont l’envergure avoisine les deux mètres comptent sur notre territoire pour reprendre des forces avant d’entamer le long périple qui les mènera jusqu’en Afrique. Pour échapper au froid et à la neige, certaines cigognes se déplacent jusqu’au Sahara !

Les cigognes migrent en groupe, c’est pourquoi, comme l’explique Antoine Derouaux, ornithologue chez Natagora, "il n’est pas rare d’en apercevoir parfois par groupes de cinquante, voire par centaine".

Outre la période annuelle de migration, il est de plus en plus fréquent de voir ces oiseaux s’installer dans nos contrées pour nidifier. Depuis une vingtaine d’années, nombre d’entre elles élisent ainsi domicile auxPays-Pas, en Allemagne et parfois même en Belgique pour y donner naissance à des cigogneaux.

Cette présence dans nos régions n’est pas due au hasard. "C’est surtout lié à une meilleure protection de l’espèce", explique l’ornithologue. "Depuis les années 80, elle est protégée au niveau européen. On ne peut donc plus les attirer ni les piéger. En plus, on a remis en place son habitat, on a installé des pylônes spécifiques et l’Allemagne a même établi un programme de réintroduction." Des pesticides particulièrement nocifs ont également été éliminés de nos régions, facilitant le retour de ces oiseaux.

C’est ainsi qu’un couple de cigognes s’est installé près de Chimay l’année passée. "D’autres cigognes sont observables au Zwin et à proximité de Pairi Daiza, mais elles n’y sont pas venues naturellement, mais ces cigognes vont peut-être pouvoir se reproduire et recoloniser la région."





Un oiseau rare est né en Wallonie

Ces superbes oiseaux blancs, de la famille des ibis, doivent leur nom à leur long bec noir aplati en forme de spatule. Leur vol, cou tendu, enchaînant coups d’ailes rapides et vol plané, est aussi très caractéristique. La nouvelle a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par l’association de défense de la faune sauvage, Natagora. "C’est une excellente nouvelle qui réjouit tous les ornithologues de la région. Depuis des années, Natagora veille à développer un vaste réseau de réserves naturelles dans le Hainaut. La nidification de la spatule, c’est un peu notre récompense", a déclaré Vincent Swinnen, le responsable des réserves naturelles du Hainaut auprès de l’association.

Comme la cigogne, la spatule migre vers le sud de l’Europe ou vers l’Afrique dès la fin de l’été.