Des enfants de plus en plus surveillés par leurs parents

Le phénomène n’est pas neuf, mais il pose toujours question sur les plans éthique et juridique. Les dispositifs qui permettent de suivre les enfants à la trace sont de plus en plus nombreux.

Traceurs, système de surveillance parentale sur les ordinateurs, applications pour smartphone, bracelets connectés… Tous les parents inquiets - surnommés les parents drones - peuvent trouver un système qui leur convient.

Tout part d’un bon sentiment : savoir que son enfant va bien et arrive sain et sauf à bon port. Mais rapidement, cela peut mener à des situations intenables.

Ces gadgets ne sont pas au goût des enfants tracés et leur utilisation encore moins encouragée par Child Focus.

"On trouve que l’enfant doit avoir une certaine liberté pour acquérir une autonomie", explique Maryse Rolland, porte-parole de Child Focus. "Il faut apprendre à l’enfant à se responsabiliser, à dire où il va, quand il revient… Il est préférable de lui faire confiance. C’est comme les filtres sur Internet. De manière générale, nous préconisons la discussion parent/enfant. Il ne faut jamais que ces traceurs et filtres soient posés à l’insu du jeune. C’est trahir la confiance qu’on doit avoir de part et d’autre. Instaurer un dialogue est important."

Outre la confiance brisée, parmi les soucis adjacents, on retrouve les dérives liées aux défaillances techniques. Le moindre dysfonctionnement peut accentuer l’inquiétude des parents.

"Toute technologie n’est pas infaillible", ajoute la porte-parole de la fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités. "Il se peut que le signal GPS ne soit pas capté dans certaines zones. L’enfant peut se débarrasser de la puce volontairement ou par inadvertance, la perdre ou cela peut buguer…"

Une fausse bonne idée, donc. Y compris pour les fugueurs en série. La police met tout en œuvre pour les retrouver et les localiser sans l’aide des parents et de leurs traceurs.

"Ne m’ignore plus!"

L’application développée par une mère, ancienne militaire, géolocalise et bloque le téléphone du bambin qui ignore les appels de ses parents. Des messages tels que "rappelle-moi" ou "pour dévérouiller ce téléphone, tu dois introduire un code à quatre chiffres" apparaissent à l’écran. La seule manière pour l’adolescent de débloquer son téléphone est de rappeler ses parents. Le parent qui a lancé la procédure, contacté, donne un code à l’enfant qui pourra à nouveau jouir de la pleine fonctionnalité de son smartphone. L’application est disponible en anglais seulement. Coût? 5,99 euros.

Montre reliée aux parents

La montre connectée Linkoo à destination des enfants de 6 à 13 ans comporte une balise GPS. Elle donne l’heure, peut passer des appels à trois numéros, permet de géolocaliser l’enfant et d’envoyer un SOS en cas de problème.

Un SMS est envoyé aux parents lorsque l’enfant a un problème ou dépasse la zone géographique maximale définie par les parents. Coût de l’objet: 130 euros.

Le traceur GPS

Le traceur GPS de l’enseigne Kruidvat est léger. Il se place facilement dans la veste, la poche ou le sac de son enfant. Il permet aux parents inquiets de connaître l’emplacement exact de son enfant via une application sur tablette ou smartphone. On peut également délimiter un périmètre géographique duquel l’enfant ne peut sortir et recevoir un avertissement si tel était le cas. Ce traceur est vendu chez Kruidvat au prix de 69,95 euros. Un abonnement est à ajouter à la facture finale (mensuel: 4,99 euros ou annuel: 47,88 euros).

