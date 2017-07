Des incidents ont été enregistrés dans deux matchs sur trois et un sur deux lors de la saison écoulée du Championnat de Belgique. Des chiffres assez alarmants que tempère toutefois la directrice de la Cellule football du SPF Intérieur, Cathy Van den Berghe. " Dans la grande majorité des cas, il s’agit de petits incidents isolés dans le stade, comme l’escalade de clôtures, le jet d’objets, la violence verbale ou l’utilisation d’objets pyrotechniques ". Le recours à ces derniers objets dangereux reste toutefois inquiétant, comme l’explique ci-contre la même Cathy Van den Berghe.

L’experte de la loi football pointe également une légère augmentation des incidents violents. Des incidents ont été enregistrés lors de 67,9 % des matches en D1A et 46,9 % en D1B. 87 faits de nature violente ont été enregistrés lors de la saison 2015-2016 alors qu’on en a compté 111 pour la saison écoulée. Des cas individuels pour la plupart.

Pour ce qui est des incidents en groupe, la Cellule football en a recensé 23 impliquant plus de 10 personnes lors de 15 matches joués lors du dernier championnat de première division. " Chacun de ces incidents entre groupes de supporters reste un incident de trop mais on ne peut pas parler de recrudescence du hooliganisme dans les stades de D1 ", affirme la directrice de la Cellule football avant de préciser qu’un autre phénomène inquiète davantage : celui des free fights en dehors des matches.

Ces combats entre supporters adverses organisés dans des bois ou sur des parkings semblent se multiplier mais échappent au champ d’application de la loi football puisqu’ils se déroulent plus de 24 heures avant ou après les rencontres.

Des combats organisés soi-disant par amour de son club alors que le football n’est souvent qu’un prétexte utilisé par ces personnes violentes pour faire du mal.

29.000 policiers sur le terrain

La saison 2016-2017 de football a été marquée par un nombre plus important de policiers déployés à l’occasion des rencontres de division 1 (A et B). On en comptait 1.000 de plus que la saison précédente où ils étaient 28.000.

Deux facteurs expliquent cette augmentation : celui du niveau de la menace terroriste situé à 3 sur une échelle de 4, et la nature des dernières rencontres. " Bien que le nombre de rencontres jouées en D1B était inférieur à celui de la saison passée (8 équipes au lieu de 17), les play-offs opposant des équipes de 1A et 1B ont augmenté le nombre de rencontre à risques ", précise-t-on à la cellule Football.

(...)

