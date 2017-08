Durant les week-ends et les vacances scolaires, il n’est pas rare de voir les aires de jeux envahies par des petites tornades. Emmenés par leurs parents, les enfants s’y défoulent allégrement. Mais toutes les aires de jeux ne sont pas des aires où il fait bon laisser son enfant : matériel dégradé, manque d’entretien…

Des contrôles des aires de jeux sont régulièrement effectués. En 2016, le cabinet du ministre de l’Économie et des Consommateurs, Kris Peeters, fait état de 751 "aires de jeux contrôlées, dont 554 dans la Région flamande, 180 en Région wallonne et 17 en Région bruxelloise".

Dans une question écrite posée par le député Gautier Calomne, on apprend que "dans 80 des cas", des "manquements" ont été observés par les équipes dépêchées sur les lieux. Parmi ceux-ci : des boulons apparents, des marches manquantes ou encore des modules abîmés. De même, l’absence d’analyses de risques et l’impossibilité de prouver des entretiens réguliers des équipements de jeux par les exploitants ont également été constatés par les experts.

80 avertissements ont été établis. "Trois amendes ont sanctionné des exploitants qui ne donnaient pas ou pas suffisamment suite à l’avertissement. 10 dossiers de 2016 sont encore en cours de traitement", apprend-on au cabinet ministériel.

Les résultats des contrôles par des agents agréés du SPF Économie sont plutôt positifs, selon Kris Peeters. "9 aires de jeux contrôlées sur 10 étaient parfaitement en ordre. Dans les autres cas, le SPF Économie a dressé des avertissements, aucun des équipements des aires de jeux ne fut saisi. C’est une excellente nouvelle, la plupart des exploitants d’aires de jeux respectent les normes de sécurité."

Les exploitants doivent également rapporter des accidents s’il y en a. "En 2016, le SPF Économie a reçu 25 signalements d’accident sur des aires de jeux", dont 12 de victimes.

Pour le député Gautier Calomne, auteur d’une question écrite à ce sujet, "le nombre de cas de manquements reste, malheureusement, encore important et j’appelle donc à maintenir le niveau de vigilance et d’évaluations permanentes, pour soutenir l’amusement en toute sécurité pour petits et grands."