Une pilule contraceptive pour lutter contre la prolifération des pigeons dans les villes ? C’est la solution proposée par Galluvet, un cabinet vétérinaire basé en Flandre. La technique est déjà utilisée depuis une vingtaine d’années dans plusieurs villes d’Italie et depuis près de six ans à Barcelone et semble avoir fait ses preuves.

En Belgique, elle vient seulement de faire son apparition.



