A priori, tout oppose Pierre Wynants, chef emblématique du Comme chez soi, où il garde une présence, bien qu’ayant quitté les fourneaux voici quelques années, et le frituriste Patrick De Corte, héritier d’une longue dynastie de forains née voici 125 ans. Ces deux Brusseleirs comme on n’en fait plus partagent, outre une passion indéfectible pour le Sporting d’Anderlecht, le goût des bonnes choses et des plaisirs simples.

Tout chef étoilé qu’il soit, Pierre Wynants fréquente depuis longtemps la baraque de Patrick De Corte, qui prend ses quartiers chaque mois de juillet à quelques centaines de mètres à peine du célèbre restaurant de la place Rouppe. "Pierre n’est pas le seul à venir manger des frites chez moi. Il ne faut pas croire que les grands chefs ne jurent que par la cuisine sophistiquée. Quand je suis à la foire de Stockel, le chef du Bon-Bon vient me voir aussi."

La foire du Midi évoque inévitablement des souvenirs pour Pierre Wynants qui a vu défiler tant de personnalités dans son établissement. "Depuis tout petit, je me rends à la foire du Midi au moins deux ou trois fois par an. Enfant, j’allais au musée Spitzner, à la baraque de boxe et aux autos-scooters. Il y avait peut-être plus de diversité dans les attractions à l’époque."

Un temps que les moins de… 50 ans ne peuvent pas connaître. Pourtant, Patrick De Corte, également président du Comité des forains, ne cède pas à la nostalgie. "Les temps changent. Mais à la foire du Midi, nous avons 130 métiers différents. Et l’événement attire toujours autant de monde. Il n’y a pas de comparaison avec les parcs de loisirs parce que nous, nous venons chez les gens."

(...)