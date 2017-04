Près de deux tiers des Belges (64%) sont convaincus qu'appartenir à l'Union européenne est une bonne chose. C'est légèrement plus que la moyenne européenne (57%), ressort-il d'un Eurobaromètre du Parlement européen publié jeudi. Les résultats sont meilleurs de quatre points que lors de l'Eurobaromètre précédent, en septembre 2016, et retrouvent presque le niveau de confiance d'avant la crise financière (58% en 2007).

Une majorité de citoyens européens estiment que c'est l'Europe qui est la mieux placée pour répondre à des enjeux internationaux, tels que l'instabilité croissante dans le monde arabe, l'influence accrue de la Russie et de la Chine, ou le Brexit et l'élection de Donald Trump. Ils sont aussi 80% à penser que l'UE devrait agir davantage dans la lutte contre le terrorisme (80%), le chômage (78%), la protection de l'environnement (75%) et la lutte contre la fraude fiscale (74%).

Les Belges se montrent à chaque fois plus convaincus que la moyenne européenne. Ils se distinguent notamment en ce qui concerne l'égalité hommes-femmes (75% contre 65% pour l'UE), l'agriculture (67% contre 56%), la politique industrielle (62% contre 52%) et la sécurité énergétique (74% contre 63%).

Enfin, les inégalités sociales en Europe préoccupent la grande majorité des citoyens européens (84%, et 82% de Belges) et un tiers ne pensent pas que la crise sera résolue dans les années à venir.

L'enquête Eurobaromètre a été réalisée en face-à-face auprès de 27.901 personnes dans les 28 Etats membres de l'UE, dont 1.023 en Belgique.