Depuis le début de l’été, les chats sont à l’honneur grâce à l’action de l’Eté du Chat menée par Royal Canin dans le réseau des magasins spécialisés et chez tout vétérinaire participant.

Pour certains d’entre nous, la réflexion fait peut-être son chemin et l’envie d’adoption se précise… Mais attention ! Adopter un chat ne relève pas d’une simple bonne action : franchir le pas de cette décision est important tant pour le félin que pour le futur propriétaire qui engage une responsabilité non négligeable et surtout à long terme !

Quelques pistes de réflexion indispensables sont à envisager avant de franchir le pas de l’adoption et pour s’assurer de l’adéquation de votre décision avec votre style de vie, composition familiale, environnement… Il s’agit d’éviter à votre compagnon félin nouvellement adopté de reprendre dans quelques mois le chemin de son refuge….

Chat de gouttière ou chat de race ?

Votre instinct sera très probablement le moteur de votre choix… mais restez néanmoins vigilant aux caractéristiques propres à celui que vous choisirez.

Un chat européen est en général robuste et disponible très facilement : vous pourrez aisément faire d’un pensionnaire de refuge un compagnon reconnaissant à jamais.

Si vous optez pour cette possibilité d’adoption, assurez-vous bien que le chaton que vous ramènerez à la maison soit en ordre de vaccination, stérilisé, qu’il ait été vermifugé et surtout qu’il soit identifié par une puce électronique. S’il se perd, cela vous permettra de le retrouver facilement.

Votre vétérinaire sera pour vous de bon conseil dans ces diverses démarches.

Vous pouvez également opter pour un chat de race… Chaque race à des caractéristiques qui vous siéront de manière variable selon les attentes précises et les espoirs que vous placez dans votre relation avec votre compagnon à quatre pattes.

Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à consulter le vétérinaire de votre choix avant l’acquisition de votre chaton…

Il sera bon conseiller dans la race la plus adaptée à votre style de vie et à vos attentes, et dans la majorité des cas, ses conseils seront gratuits.

Souhaitez-vous un chaton ou un chat adulte ?

Souvent, le chaton est irrésistible, craquant et attachant. Mais son évolution n’est pas terminée et son éducation vous incombera en grande partie, tandis qu’un jeune chat aura déjà acquis une bonne part de son caractère futur.

Vous pourrez craquer pour un chaton dans un refuge. Mais ces derniers abritent généralement plus de chats adultes qui attendent désespérément un maître digne de ce nom… À vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Quelle que soit l’option que vous choisirez, n’acceptez jamais d’adopter un chaton de moins de huit semaines : sa mère n’aura pas terminé la socialisation et ce petit compagnon risque de présenter des troubles comportementaux.

En général, vous pourrez, dès l’âge de huit semaines, accueillir votre compagnon de cœur chez vous.

Mâle ou femelle ?

Les mâles sont souvent beaucoup plus cavaleurs que les femelles. Le chat mâle entier développera souvent une tendance naturelle à fuguer : il ne sera pas rare de le voir revenir de cavale rempli de blessures car il se sera battu avec ses congénères ! Il aura de plus une tendance élevée au marquage de son territoire, votre habitation, par des jets d’urine dont l’odeur est très forte.

La castration pourra aider à maîtriser les comportements trop exacerbés de marquage urinaire.

Une femelle sera souvent plus douce et plus calme. Mais ne perdez pas de vue que les chaleurs engendrent souvent des miaulements intempestifs.

En réalité, les faits ont très souvent montré que c’était le chat qui choisissait son maître et non l’inverse. Vous n’échapperez probablement pas à la règle : laissez-vous guider par votre instinct et votre feeling mais dosez-le avec la juste mesure de bon sens ! La décision que vous prendrez, si elle est réfléchie, conduira à faire de ce petit être le compagnon qui vous apportera de la joie et de l’affection. Une adoption reste quelque chose de très important : c’est non seulement une responsabilité qui est prise, mais surtout un engagement réel qui vous liera à lui pour de nombreuses années !

Pour vous accompagner dans cette démarche et obtenir de bons conseils sur son éducation, son alimentation, son développement, n’hésitez pas à surfer sur www.royalcanin.be. Vous y trouverez les informations adaptées afin de faire des premières semaines de cohabitation avec votre félin une période sereine et constructive pour votre relation future.