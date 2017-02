Bulgarie, Pologne, Roumanie: pas d’hypocrisie dans le chef de François Bellot (MR), notre ministre fédéral de la Mobilité, lorsqu’il s’agit de pointer les pays qui posent problème dans le transport routier.

Avec ses homologues de huit pays (l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la France, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège et la Suède), le ministre belge a décidé de créer l’Alliance du routier. Ce consortium a trois buts avoués :

Faire converger les différentes mesures nationales d’application en matière de réglementation européenne.

Améliorer les pratiques de contrôle.

Définir des positions communes pour lutter contre le dumping social et favoriser la concurrence loyale.

Pour François Bellot , le combat est vaste. "Il faut d’abord lutter contre les entreprises boîtes aux lettres, effectuer plus de contrôles chez nous et soutenir les contrôles dans les pays qui posent problème." Ensuite, pour équilibrer un peu la balance européenne en termes de concurrence dans les transports routiers, les neuf pays entendent mettre pression sur la commission et sur le fameux paquet routier 2017 qui devrait bientôt voir le jour. "Il y a, à l’heure actuelle, deux distorsions à la concurrence loyale. De un, tous les pays ne respectent pas les règles et ne contrôlent pas les fraudeurs avec la même rigueur, cela doit changer. De deux, la différence des salaires et des législations sur le travail est trop inégale et certains pays sont complaisants avec les débordements", insiste le ministre Bellot qui veut en outre lutter contre le cabotage dont le retour au pays théoriquement obligatoire n’est pas respecté.

Pour régler le problème, la Belgique ne pouvait agir seule. "Elle aurait eu peu d’écho, explique objectivement le ministre. On a tous les mêmes problèmes et agir de concert sera plus efficace. La devise de la Belgique n’est-elle pas l’Union fait la force ? Cela marche aussi pour l’Europe."