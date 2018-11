La pratique de réservation rapide est en plein essor depuis les cinq dernières années.

Pour TUI, un groupe touristique belge, deux raisons justifient l’engouement des Belges à planifier leurs vacances de plus en plus tôt. Les vacances se sont démocratisées et les voyages sont devenus une préoccupation dans la vie des citoyens. Ils partent de façon plus systématique et connaissent donc mieux leurs attentes par rapport aux destinations et aux endroits où ils souhaitent séjourner. Puisqu’ils ciblent mieux leurs besoins, les voyageurs peuvent se permettre de réserver un voyage plusieurs mois avant le départ, afin de mieux cadrer à leurs souhaits.

(...)