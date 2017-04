En 30 ans, le nombre de travailleurs a augmenté de 30% alors que la population en âge de travailler (15-64 ans) n'a augmenté que de 10%.

Le taux d'emploi est ainsi passé de 53% en 1986 à 62% en 2016, selon les chiffres publiés vendredi par le SPF Economie. Sur le marché du travail actuel, on retrouve plus de femmes qu'avant mais autant d'indépendants. Le nombre de femmes au travail a ainsi augmenté de 69% par rapport à 1986, celui des hommes n'augmentant que de 8%. Le marché du travail s'est donc fortement féminisé en trois décennies, la part des femmes dans la population active occupée (salariés et indépendants) passant de 36% à 46% actuellement. Cette féminisation a été de pair avec une forte augmentation des salariés à temps partiel. Aujourd'hui, 45% des femmes salariées travaillent à temps partiel pour 11% des hommes salariés.

En 1986, près d'un tiers de l'emploi de notre pays s'exerçait dans l'industrie pour à peine un cinquième actuellement. Les jobs se trouvent à présent plus dans le secteur des services commerciaux, qui occupe 42% des travailleurs contre 35% en 1986. Le secteur non-marchand grandit également passant de 29% des actifs occupés il y a 30 ans à 36% aujourd'hui.

En outre, dans les années 80, plus de la moitié des travailleurs n'avait pas dépassé l'enseignement secondaire inférieur. De nos jours, ils ne sont plus que 16% dans le cas alors que 44% des travailleurs belges sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Enfin, le nombre d'indépendants est resté le même, et la part de ceux-ci dans l'emploi total s'élève autour de 15% depuis l'an 2000.