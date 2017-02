Jamais autant de noms n’avaient été volés en Belgique. Avec 1.443 cas enregistrés par la police fédérale en 2016, on atteint un record d’usurpations d’identité. À titre de comparaison, on était à 1.221 cas d’usurpations de noms en 2013, contre 1.322 pour 2016. À cela s’ajoutent les usurpations de fonction (se faire passer pour un agent du fisc, etc.) au nombre de 79 en 2016, les vols de grades et distinctions (6 en 2016) et les vols de titres (10 cas de faux médecins, faux avocats, etc.).

