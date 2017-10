Thierry, en chaise roulante depuis de nombreuses années suite à une maladie contractée étant enfant, devait se rendre au Stade Roi Baudouin ce soir pour assister au match Belgique-Chypre. Mais depuis qu'il a signalé son handicap à la Fédération Belge de Football, il a dû changer ses plans.(personnes à mobilité réduite, NdlR)reproche-t-il.

Contactée par nos soins, la Fédération Belge de Football a émis ses regrets. "Les PMR sont évidemment les bienvenus dans les stades mais nous sommes dépendants de l'infrastructure. Les places qui leur sont accessibles sont limitées. Et malheureusement, on doit parfois décevoir certaines personnes à cause de cette limitation. Dans le cadre de ce concours, il se peut que les places offertes par ING n'étaient pas des places accessibles pour les PMR", commente Pierre Cornez, porte-parole de la Fédération.

Ce soir, Thierry n'ira donc pas au stade Roi Baudouin. Il regardera le match à la télévision. Et son ami ? "Il a demandé à quelqu'un d'autre de l'accompagner." Pour lui, son histoire "anecdotique" est toutefois "discriminante". "Je ne pense pas que c'était volontaire. Mais quand on est handicapé, on remarque vite que la discrimination est partout, tout le temps, cachée... En tout cas, il faudrait repenser ce concours pour le rendre accessible aux PMR. Ou alors, avoir l'honnêteté de dire clairement que les personnes handicapées ne peuvent pas participer." Dans le règlement du concours organisé par ING Belgique, il n'est aucunement fait mention de l'accès aux PMR.