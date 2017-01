Selon la dernière étude de l’IBSR (Institut belge pour la sécurité routière); 10 % des sondés avouent avoir eu un accident de circulation lors de la dernière année écoulée. Dans l’absolu, on est sûrement au-dessus de cela, selon plusieurs spécialistes. Voici pourquoi.

D’après Assuralia, le taux de fréquence d’accident en voiture est de l’ordre de 6 % en 2016. Ce qui veut également dire que 94 % des véhicules n’ont été impliqués dans aucun accident l’an dernier.

En fait, ce n’est pas tout à fait vrai "car cette fréquence d’accident ne prend en compte que les accidents en tort. Or dans la majorité des accidents, plusieurs véhicules sont impliqués mais pour nous, seul un véhicule est sinistré", explique Wauthier Robyns, porte-parole d’Assuralia.

On estime que le Belge moyen va conduire pendant près de 50 années. Pendant ce temps, si on se réfère aux données de l’IBSR et d’Assuralia, toutes les 16 années, en moyenne, chaque Belge aura provoqué un accident (6 % de taux de fréquence multiplié par 16, soit le nombre d’années donne 100 %). Or si la durée de conduite moyenne en Belgique est de 50 ans, eh bien le Belge moyen provoquera 3 accidents lors de sa carrière au volant (3 fois 16 donne 48).

Néanmoins, outre les accidents provoqués, ceux subis entrent en ligne de compte et comme le précise Assuralia, il y a forcément autant de d’accidents subits que provoqués. Ainsi, avoir un accrochage se présentera 6 fois pendant les 50 années de conduite du Belge moyen.

Cette tendance devrait s’amenuiser, grâce d’une part aux nouvelles technologies et d’autre part à la baisse d’accidentologie en Belgique.

À titre d’information, il y a eu 44.234 accidents corporels en 2012 et 40.303 accidents corporels en 2015. On constate une baisse de 10 % des accidents avec blessés en 3 ans.

Par contre , triste nouvelle, parmi ces six accidents, il est plus que probable qu’un ou deux d’entre eux provoque chez vous une blessure. Mais à nouveau, la technologie et les bonnes habitudes limitent le risque.

Il n’y a que très peu de différence entre les régions. C’est à Bruxelles que l’on constate le moins d’accidents corporels (1,2 % des sondés ont été blessés dans un accident l’an dernier selon l’enquête d’insécurité). En Flandre, la proportion de répondants qui déclarent avoir eu un accident matériel l’an dernier est plus importante qu’ailleurs dans le pays : 11,4 % contre 8,7 % des sondés wallons et 6,3 % des Bruxellois.