Plus que quelques heures avant la rencontre tant attendue France-Belgique. Mais avant cela, vous avez certainement, comme nous, vous aussi, votre petit rituel d'avant match, histoire de mettre toutes les chances du côté des Diables.

Alors, le même maillot, le même endroit, le même repas, les mêmes mots, ou plus original peut-être, les mêmes sous-vêtements ? N'hésitez pas à nous partager vos petits secret, en photo , de préférence, et vous apparaîtrez, peut-être dans la DH de ce mercredi. Et surtout, bonne chance à tous !

Envoyez-nous tout cela via notre fonction Alertez-Nous !