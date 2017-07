Le ministre de l’Emploi, Kris Peeters (CD&V), veut introduire une taxe pour les entreprises qui permettent à leurs employés seniors de toucher un salaire tout en travaillant à la maison.

Ce projet arrive sur la table au moment où près de 400 travailleurs seniors de la Banque nationale pourraient arrêter de travailler de manière anticipée tout en touchant 45 à 60 % de leur salaire brut. Ce projet, qui a fait l’objet d’un accord entre syndicats et direction, vise un groupe cible de travailleurs ayant entre 58 et 60 ans. "Je n’exagère rien en disant que j’ai hurlé en entendant parler de cet accord", s’insurge Kris Peeters. "C’est un très mauvais signal alors que nous demandons aux gens de travailler plus longtemps."

C’est ainsi que le ministre a eu l’idée d’instaurer une taxe maison. "Ma proposition est que les employeurs qui disent à leurs employés ‘tu ne dois plus travailler mais tu seras toujours payé’ devront payer une contribution à l’ONSS." Il discutera bientôt de son idée avec ses collègues ministres. "Le fait que le ministre de l’Emploi prenne soin de cette problématique ne peut être que bénéfique", souligne l’économiste Jan Denys. "Si les partenaires sociaux ne mettent pas une solution sur la table, le gouvernement doit agir. Que ce soit sous la forme d’une taxe ou pas, c’est une autre question. Une telle taxe ne peut avoir un effet que si elle fait des dégâts auprès des entreprises concernées." Kris Peeters ajoute : "Nous devons encore faire les calculs mais si jamais on doit établir une telle taxe, son montant sera élevé."

Comme la DH vous l’indiquait dans son édition du 22 avril, un nombre croissant d’entreprises se séparent de leurs employés âgés en les payant à ne rien faire. Ainsi, ING avait proposé à 1.500 travailleurs de 55 ans d’être payés pour ne plus travailler et rester à la maison. Un processus qui, d’après Jan Denys, aurait pu être appliqué, si la Banque nationale n’avait pas décidé de faire de même. "L’État détient 50 % des parts de la Banque nationale. Symboliquement, ça joue. Le privé est le privé mais apparemment, dans ce cas-ci, les autorités ne contrôlent pas leur propre institution."

Le ministre de l’Emploi se montre ferme sur la question. "Mon opinion est très claire : dire cela aux travailleurs âgés est contradictoire avec tout le reste. D’une part, c’est immoral de remercier des travailleurs si tôt. D’autre part, ça va à l’encontre des carrières de plus en plus longues."