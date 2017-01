En décembre dernier, le ministre wallon de l’Agriculture et de la Chasse René Collin annonçait sa volonté de modifier la loi de conservation de la nature afin d’autoriser la chasse de deux nouvelles espèces : la pie et la corneille.

Cette modification de loi prévoit également de faciliter l’obtention de dérogations pour pouvoir chasser plusieurs espèces dont le héron cendré, le grand cormoran, le castor et le blaireau.

Le but de ces mesures ? "Contribuer à restaurer la petite faune des plaines" et d’autre part "fournir un outil administratif pour lutter plus facilement contre les dégâts causés aux particuliers par certaines espèces".

C’est du moins ce qu’indique le ministre. Dans une note adressée au gouvernement wallon, il cite plusieurs études scientifiques pour arriver à la conclusion que les pies et corneilles sont responsables en grande partie du déclin de la faune des plaines.

Pour Natagora , cet argument est inacceptable. "Le problème de la petite faune des plaines, c’est l’intensification de l’agriculture. La disparition des champs et des haies, c’est ça le problème principal ! Mais c’est plus facile de dire qu’on va tuer les corneilles et les pies que de dire qu’il faut restaurer nos campagnes", dénonce Joëlle Huysecom, directrice du département conservation de l’association.

Pour la Ligue royale belge de protection des oiseaux, le problème est encore plus sérieux : l’association accuse le ministre Collin d’utiliser de façon malhonnête des études scientifiques pour justifier cette modification de loi. "René Collin et son ministère sélectionnent certains passages d’études sortis de leur contexte pour étoffer leur argumentaire alors que les conclusions de l’étude sont tout autres ! En effet, la conclusion de la première étude citée par le ministère explique que la prédation de la corneille et de la pie sur les autres oiseaux est faible et qu’il est préférable de se concentrer sur d’autres facteurs de déclin. La deuxième étude conclut qu’éliminer les prédateurs d’un écosystème pose des problèmes éthiques et qu’il faut privilégier d’autres options", s’indigne Corentin Rousseau, biologiste et directeur de l’association.

Du côté du ministre Collin, on rejette cette accusation.

"La remise en cause de notre base scientifique ne tient qu’à leur propre jugement. On est clair et on n’a rien à se reprocher. Les études utilisées sont conformes au principe de scientificité", indique-t-il.

Il insiste en outre sur le fait que "cette législation est en totale conformité avec la directive européenne sur les oiseaux".





Les pigeons traqués dans toute la Belgique

La chasse est ouverte jusqu’au 9 janvier en Flandre et jusqu’en février en Wallonie.

Souvent associés à la saleté et aux maladies, les pigeons n’ont pas que des amis. Ils sont même parfois affublés du doux qualificatif de "rats volants" . Responsables de nombreux dégâts, ces volatiles font l’objet d’une traque dans plusieurs communes du pays.

La Wallonie autorise ainsi la chasse aux pigeons sauvages du 1er octobre au 10 février.

Dans les communes flamandes, les pigeons des villes font l’objet d’une traque jusqu’au 9 janvier. Les chasseurs ont donc été chargés de la mission délicate de réguler les populations sauvages dans les villes.

La majorité des oiseaux qu’on trouve dans les villes sont en fait des pigeons voyageurs qui n’ont plus d’abris fixes et retournent à la vie sauvage. Dotés d’une grande capacité d’adaptation, ils ont pris leurs marques durablement, causant les dégâts qu’on connaît.

En dehors de la chasse, la gestion des pigeons est laissée à la libre appréciation de chaque commune. Certaines d’entre elles ont décidé d’utiliser les grands moyens. C’est le cas de Bruxelles-Ville qui fait capturer les individus faibles et malades pour les éliminer.

Entre avril et décembre 2016, plus de 2.000 volatiles ont ainsi été capturés et gazés, selon un procédé qui est régulièrement dénoncé par Gaïa.

à Mons, la politique est tout autre. "On a fait des tests de captures il y a quelques années mais ce n’était pas concluant. Il y a un couple de faucons qui vit dans le clocher du beffroi et qui mange des pigeons et permet d’éviter les rassemblements et la concentration des nuisances", nous explique-t-on à la cellule environnement de la ville.

Liège, Charleroi et Namur ont également opté pour une voie plus douce, préférant dissuader le nourrissage.