A l'adolescence, il n'est pas rare que le jeune s'éloigne de ses parents. Si cette réaction est "normale", il faut veiller à ce qu'elle n'ait pas un impact durable sur vos relations dans le futur. Une cassure trop profonde entre parents et ado à cet âge pourrait en effet ne jamais être vraiment réparée. Et si une solution toute simple pour renforcer les liens était d'écouter de la musique tous ensemble?

Une étude publiée par l'Université d'Arizona dans le "Journal of Family Communication" explique qu'écouter ou faire de la musique en famille aurait un impact positif sur les relations parents-enfants dans le futur.

Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont interrogé plusieurs adultes et leur ont demandé 1) comment ils définiraient leurs relations avec leurs parents 2) s'ils écoutaient de la musique avec leur parents en étant enfant ou ado. Ceux qui avaient partagé des activités musicales en famille semblaient plus proches de leurs parents par la suite.

En tant que parent, il est donc important de s'intéresser à la musique de son ado, même si on ne l'apprécie pas vraiment, explique L'Obs. En retour, l'adolescent peut découvrir une chanson appréciée par ses parents et l'aimer à son tour. Selon Jake Harwood, le coauteur de l'étude, les parents ont l'habitude de partager des moments musicaux avec leur enfant quand il est petit (en lui chantant des berceuses) mais une fois qu'il est ado, cette habitude a tendance à se perdre, ce qui est dommage.

Les bienfaits de la musique

Or, la musique a deux avantages selon les auteurs de l'étude dont les propos ont été traduits par L'Obs.

Elle engendre la synchronisation, c'est-à-dire le fait de faire les mêmes choses au même moment. Parents et ado pourront ainsi par exemple hocher la tête au même instant. Et il est prouvé scientifiquement que faire les mêmes choses au même moment a tendance à augmenter l'affection que ces personnes ressentent l'une pour l'autre. De même, elle engendre l'empathie. On a tendance à mieux apprécier et comprendre la personne avec qui on écoute de la musique.

Bien sûr, écouter de la musique ne permet pas de régler tous les problèmes, mais c'est un bon début !