Profiter de la foire du Midi sans se ruiner ? C’est encore possible ! Il est vrai que pour les familles nombreuses, les amateurs de sensations fortes et les gourmands, l’addition peut grimper facilement. Afin de permettre à tous les Belges de venir profiter de cette 137 e édition de la foire du Midi, des bons de réduction pour une quarantaine d’attractions sont mis à disposition par les forains sur le site Internet www.fete-foraine.be .

Les bons, limités pour chaque attraction à une personne par jour, concernent aussi bien les attractions que les stands gourmands. Mais ce n’est pas tout ! Comme chaque année, deux journées à tarifs réduits sont prévues. Celles-ci prendront place les samedi 19 et dimanche 20 août. La plupart des réductions iront de 20 à 40 %.

L’occasion, durant ces deux journées, de découvrir à moindre coût, notamment, les deux nouvelles attractions qui font leur apparition cette année sur le champ de foire, à savoir l’Outbreak et le Mini Jones. Le premier se destine plutôt aux amateurs de grands frissons puisque le manège est constitué d’une nacelle qui tournoie dans les airs à grande vitesse.

Quant au Mini Jones, il plaira aux plus petits aventuriers. Ce labyrinthe coloré, qui fait son retour sur la foire du Midi dans une version agrandie, proposera un nouveau parcours parsemé d’obstacles, de toboggans et de défis.

Des économies pourront également être faites sur le parking. En effet, pour les visiteurs souhaitant se rendre à la foire en voiture, le parking de la Porte de Hal propose des emplacements au prix de 3 €. Au total, 500 places seront mises à disposition du lundi au vendredi à partir de 15 h et le week-end durant toute la journée. Pour les Bruxellois, le plus simple reste tout de même de venir en métro puisque l’arrêt Porte de Hal se situe à l’entrée du champ de foire.

Parmi les 130 attractions présentes cette année, 20 stands seront réservés aux gourmands. Le thème de cette 137e édition porte d’ailleurs sur la gastronomie foraine. À cette occasion, une sauce Kermesse exclusive fera son apparition chez tous les frituristes (voir également en page 4 du DH Mag).

Conçue par Pierre Wynants, la sauce est un mélange de mayonnaise, de sauce pickles et d’épices, dont du curcuma. Profitez-en car vous ne pourrez la goûter nulle part ailleurs ! Sauf si l’entreprise bruxelloise Didden décide d’étendre sa commercialisation.





En pratique

Du samedi 15 juillet au dimanche 20 août, le long du boulevard du Midi, entre la porte de Hal et la porte d’Anderlecht. La foire du Midi est ouverte de 15h à 1h du matin du lundi au vendredi et toute la journée le samedi, le dimanche et les jours fériés. L’inauguration officielle aura lieu ce samedi à 15h avec une panoplie d’animations au programme.

Un feu d’artifice sera également tiré à proximité du champ de foire à l’occasion de la Fête nationale belge le 21 juillet.

Infos : www.fete-foraine.be