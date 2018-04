Le Bal de la Rose donne le coup d’envoi de la saison à Monaco. Samedi dernier, princesse Caroline accompagnée par trois de ses enfants et son ami Karl Lagerfeld, présidait cette soirée au Sporting Club de Monte-Carlo.

L’occasion de revoir l’aristocrate italienne Beatrice Borromeo, épouse de Pierre Casiraghi, et de confirmer visuellement l’attente d’un deuxième enfant pour les prochaines semaines.

Son absence mi-mars au mariage du prince Christian de Hanovre au Pérou, avait donné lieu à de nouvelles spéculations.

Il faut dire que les enfants de la princesse Caroline et du défunt Stefano Casiraghi ne sont pas des adeptes du communiqué officiel pour annoncer fiançailles, mariages et naissances.

En ce qui concerne le fils aîné de la princesse Caroline, Andrea qui réside à Londres, c’est lors de la Fête nationale en novembre dernier que l’on avait pu voir qu’à l’évidence son épouse la riche héritière Tatiana Santo Domingo attendait leur troisième enfant.

Ce Bal de la Rose 2018 en l’absence du prince Albert en visite officielle en Colombie et de la princesse Charlène en visite privée avec ses enfants en Afrique du Sud, fut aussi une sorte de présentation officielle pour Dimitri Rassam et Ben Sylvester Strautmann, respectivement fiancé de Charlotte Casiraghi et petit ami de la princesse Alexandra de Hanovre.

Ici aussi pas de déclaration officielle mais il est donné pour acquis que Charlotte Casiraghi épousera cet été le jeune réalisateur français, fils de l’actrice Carole Bouquet.

Charlotte est déjà la mère du petit Raphael, né de sa relation avec l’humoriste et acteur Gad Elmaleh.

Enfin, la douce Alexandra de Hanovre, 18 ans, file la parfaite idylle depuis un an avec ce jeune homme de nationalité allemande dont le père est directeur de banque en Principauté. Il l’avait déjà accompagnée au Pérou au mariage de son frère le prince Christian de Hanovre.

Les prochaines semaines seront donc roses sur le Rocher avec deux naissances et un mariage.