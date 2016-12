Seuls certains services ont le droit de demander des étrennes et la pratique doit suivre des règles précises.

En cette fin d’année, les citoyens sont confrontés au passage d’éboueurs, de facteurs ou d’autres personnes qui demandent des étrennes. Toutefois, toutes les professions n’ont pas l’autorisation de faire cette demande et des arnaques ont déjà été recensées.

Pour les éboueurs, la pratique est ancienne et strictement encadrée. Ils ont le droit de faire une collecte uniquement entre le 9 décembre et le 6 janvier et ils doivent présenter un document officiel permettant de les identifier. "Chaque année, on a des usurpateurs et pour limiter les risques on distribue un document. Les citoyens n’ont en outre pas du tout l’obligation de donner. La collecte est aussi une occasion pour les travailleurs d’entrer en contact avec les habitants alors qu’ils en ont généralement assez peu pendant leur travail", explique le porte-parole de Bruxelles Propreté.

Il vous est peut-être déjà arrivé de donner des étrennes à des facteurs. Le code de conduite de bpost ne les autorise cependant pas à demander des dons. "Si les clients donnent spontanément c’est considéré comme une donation privée et là, il n’y a pas de problème, mais les facteurs ne sont pas autorisés à solliciter", indique Barbara Van Speybroeck, porte-parole de bpost.

En ce qui concerne la police, la situation est claire : que ce soit au niveau fédéral ou local, la pratique est formellement interdite. "Si des gens le font, c’est de façon tout à fait illégale. C’est normal de ne pas pouvoir demander d’étrennes. On est censé représenter la loi. Donc, si on commence à demander de l’argent, ce n’est pas très crédible. En plus, ça pourrait être perçu comme une contrainte, une obligation de devoir donner de l’argent vu le port de l’uniforme", explique le responsable de la police de Liège.

Il en va de même pour les pompiers. "Ils ne font pas la quête dans les rues et n’effectuent aucune démarche dans la population. Ils ne vendent ni cartes de soutien ni cartes de bal, de tombola ou autres. Il est donc expressément demandé à la population de ne pas donner suite à des démarches quelconques", indique le porte-parole des pompiers.