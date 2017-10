Taux de cholestérol élevé, diabète de type 2, douleurs articulaires, calculs biliaires, cancers divers, apnées du sommeil, maladies respiratoires… Aujourd’hui, c’est un constat que dressent les spécialistes : les enfants ne bougent pas assez et mangent mal. Au final, leurs parents leur lèguent un futur peut être jonché de maladies et douleurs chroniques (citées ci-dessus) qui peuvent noircir le tableau et leur avenir.

Car, c’est un fait avéré : un enfant sur cinq (de 2 à 17 ans) présente une surcharge pondérale en Belgique. Autrement dit, 20 % des mineurs d’âge ont un poids trop élevé pour leur taille et leur âge. 7 % des enfants sont obèses.

Cela serait dû à différents modes de vie. La sédentarité, les tablettes, les Smartphones, les jeux vidéo… Une alimentation faite à base de plats trop sucrés, trop salés ou plats préparés serait également fautive dans certains cas.

Contrairement aux précédentes générations, les enfants d’aujourd’hui sortent peu de chez eux pour aller jouer en pleine nature. Ils se dépensent moins physiquement, préférant rester à la maison pour jouer sur la tablette ou à chatter avec des copains et copines d’école sur un ordinateur.

Une étude de l’université de Louvain (KULeuven) indique que 97,6 % des jeunes ont une activité physique insuffisante. Une autre étude, menée par HBSC en 2014, analysait le comportement et la santé des élèves du primaire et du secondaire. On y apprend que plus d’un élève de cinquième et sixième primaires et en secondaires sur deux (57 %) reste devant "un écran 2 heures ou plus par jour". Des repas sont consommés "au moins une fois par mois" dans un fast-food par 22,7 % des enfants.

Ce constat est d’autant plus inquiétant que les maladies cardiovasculaires guettent les Belges de plus en plus jeunes.

"Avec un mode de vie sain et durable, il est possible d’éviter près de 80 % des maladies cardiovasculaires !", indiquait le Professeur Ernst Rietzschel, cardiologue à l’Hôpital universitaire de Gand lors d’une conférence de presse présentant la semaine du cœur.

Inès, infirmière en pédiatrie dans un hôpital bruxellois, s’inquiète : "Avant, le diabète n’était pas si courant auprès des jeunes patients. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux à être hospitalisés parce que leur surpoids, leur mode de vie les rendent plus vulnérables. On découvre parfois qu’un enfant est diabétique lorsqu’il se fait hospitaliser suite à une grippe. Parfois, ces enfants ont aussi une estime d’eux-mêmes fort basse. Ils se cachent derrière des écrans, ne sortent plus et ont peur du regard des autres. On le constate aussi dans notre pratique."

Quelles solutions ? Pour le Prof. Ernst Rietschel, "il est vital de stimuler un individu dès son plus jeune âge pour développer un mode de vie sain (équilibré, actif, privilégiant une alimentation saine, non-fumeur). Les années de notre jeunesse et du début de l’âge adulte doivent être mises à profit pour notre vie et qualité de vie futures."

S.L., psychologue en Wallonie, l’affirme : "Les parents sont aussi responsables. Ils ne doivent pas surstimuler l’enfant, mais l’accompagner dans un mode de vie sain et… jouer avec eux ! Trop peu de parents passent du temps de qualité avec leurs enfants : ils sont constamment pendus à leurs smartphones. Et ça, les enfants nous en parlent régulièrement en consultation !"