Sophie Dutordoir, patronne de la SNCB; François Bellot (MR), ministre de la Mobilité; Alexander De Croo (Open VLD), ministre de l’Agenda numérique : il y avait, hier, à BeCentral, hub digital installé au coeur de la gare Centrale de Bruxelles, du beau monde. Pour voir naître un beau bébé : le premier atelier digital permanent de Google en Belgique.

Tout un chacun a accès à ce lieu, où sont proposés des ateliers gratuits et formations en ligne afin d’améliorer nos aptitudes dans le monde du numérique. L’objectif est d’y former environ 10.000 Belges cette année.

Plusieurs ateliers digitaux Google ont déjà été organisés en ligne ou à travers le pays ces deux dernières années, touchant quelque 40.000 personnes. Mais la démarche avait, à chaque fois, un caractère éphémère. Ce qui n’est pas le cas à BeCentral : Google s’y est installé de manière fixe.

C’est une belle réussite pour ce campus digital, annoncé en février 2017 et inauguré en octobre dernier. BeCentral, ce sont 2.000 mètres carrés fraîchement rénovés, accessibles gratuitement à tous. On trouvera, dans ce vaste espace, un desk et du wi-fi gratuit, mais on y cause aussi fréquemment start-up, labs, et workshops. Les formations au codage (BeCode) y ont, par exemple, connu un franc succès.

La SNCB, partie prenante du projet, joue le plein pot : elle lance un billet vendu au prix fixe de 9,60 €, qui permet de voyager aller-retour jusqu’à Bruxelles-Central, au départ de n’importe quelle gare belge.