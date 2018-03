100.000 visiteurs uniques sur Gourmandiz, ça se fête. Lancé le 3 mars dernier, le site 100 % food, 100 % tendances, 100 % gratuit des amoureux de la gastronomie remporte un énorme succès.

Alors, pour vous remercier, on a décidé de vous gâter ! On vous offre l’occasion de remporter un an de repas au Burger King. Trois gagnants auront la chance de remporter ce très beau prix. Et ce n’est pas tout, puisque chaque gagnant pourra emmener avec lui trois personnes de son choix (amis ou famille) qui pourront également déguster en sa compagnie un délicieux menu Burger King.

C’est donc pas moins de 12 sorties au resto (une par mois) qui vous sont offertes ! Pour sûr, avec un tel prix, vous serez vu comme un roi ! Merci d’être, chaque jour, plus nombreux à nous suivre.

Gourmandiz voit les choses en grand et vous le prouve une fois de plus avec ce concours aussi grand qu’un Big King XXL de Burger King, of course. N’oubliez pas de consulter chaque jour Gourmandiz.be, d’y découvrir nos nouvelles recettes, nos conseils et astuces cuisine et toutes les dernières tendances food, resto et bien plus encore. Pour remporter ce fabuleux concours, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook de Gourmandiz, rejoignez la communauté des passionnés de cuisine et de gastronomie et patientez jusqu’au 6 avril pour savoir si vous faites partie des heureux élus. Bonne chance et à très bientôt sur Gourmandiz.be