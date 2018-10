"J’ai un de ces points de côté tellement j’ai couru et j’étais stressée", déclare cette jeune femme à son compagnon après s’être éloignée, prestement, de Lumberjack. C’est l’une des maisons hantées de Walibi, celle où sévit un bûcheron. Et sa tronçonneuse… À la tête d’une bande de gars au look résolument patibulaire.

Non loin de là, Black Rose est le repaire des Rose où l’on est invité à dîner. Au fil des petits couloirs et recoins qui mènent les visiteurs, menottés, de pièce en pièce et de scène trash en scène trash, la peur s’installe. Vraiment, même, chez certaines visiteuses…

Halloween a investi Walibi, pas de doute. Quelques chiffres pour le confirmer : du 13 octobre au 4 novembre, Halloween à Walibi, ce sont huit maisons hantées (dont l’accès, pour certaines, est payant), sept zones effrayantes, quatre spectacles gratuits, une Twilight parade, huit nocturnes. Et 18 tonnes de citrouilles, plus de 2.000 ballots de paille, plus de 8.500 pieds de maïs et quelques kilos de maquillage… Sans oublier "plus de 350 monstres qui ‘errent’dans le parc et ‘hantent’ nos maisons hantées", comme le précise la porte-parole du parc.

Et effectivement, ces monstres parcourent les allées, se glissent, subrepticement, au sein des groupes, se dressent subitement devant des visiteurs distraits. Surprise et cris garantis !

Halloween, cela fait 19 ans que le parc wavrien lui fait la fête. Avec succès. L’an dernier, 160.000 visiteurs étaient au rendez-vous. Un record. Sur un total de 1,38 million de visiteurs pour l’ensemble de la saison 2017 pour Walibi et Aqualibi.

C’est dire que la période est un grand moment de vente, si pas "le" grand moment. Cette année, le parc compte remettre cela même s’il ne divulgue pas les résultats enregistrés lors des deux premiers week-ends (samedi dernier, le parking affichait complet…). Il table, avec Aqualibi (qui, pour rappel, a été fermé pendant 3 mois pour des travaux) sur un total de 1,42 million de visiteurs pour l’ensemble de sa saison.

Les autres parcs surfent également sur la vague… orange et/ou sanglante. Bobbejaanland (Lichtaart) affiche l’ "événement Halloween le plus effrayant du pays" . À Bellewaerde (Ypres), Halloween Fiesta Mortal reprend du service avec un mix d’attractions "halloweenisées", de décorations étonnantes, etc. "La tendance en nombre de visiteurs est toujours croissante. Même s’il faut ajouter que, ces dernières années, la météo a toujours été assez favorable à cette période", nuance la porte-parole, qui précise que le parc fête Halloween depuis 2001.

À Pairi Daiza (Brugelette), c’est la quatrième édition d’Halloween et "cette semaine figure parmi les meilleures de l’année en termes d’affluence", confirme également une porte-parole. "Depuis la première édition, les visiteurs répondent de plus en plus présents pour visiter le parc dans son costume d’Halloween. C’est pourquoi, cette année, la fête est prolongée, elle passe de 7 à 9 jours."

À partir de ce samedi et jusqu’au 4 novembre, gisants, moines-fantômes, momies, esprits de la forêt, acrobates, tout le monde est de sortie entre 10 et 21 heures avec, en sus, des nourrissages "Halloween" pour les animaux. Tandis qu’au zoo d’Anvers, les soigneurs ont concocté des citrouilles surprises pour les animaux. Évidées, elles sont fourrées de gourmandises : "Des heures de jeu en perspective", affirment les responsables.

Et il se passe même "des choses étranges" au Domaine des grottes de Han qui propose la "magie d’Halloween" jusqu’au 4 novembre. "Cela fait plus de 15 ans que le Domaine fait vivre l’esprit d’Halloween à ses visiteurs."

Avec des nocturnes qui sont aussi l’occasion d’un véritable team building pour les membres du personnel : "Sous le maquillage d’une sorcière, la responsable des réservations ; sous le masque d’un vampire, un technicien et dans le rôle du guide, le directeur de l’exploitation."

Une "expérience enrichissante pour terminer en beauté la saison touristique". Avec son (gros) lot de visiteurs.