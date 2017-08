L’organisation de défense des droits des consommateurs Test-Achats a reçu, l’an dernier, 3.153 plaintes contre un tour-opérateur, une compagnie aérienne ou une agence de voyage. Un chiffre en augmentation de 9 % par rapport aux 2.879 plaintes de 2015 et de 20 % par rapport aux 2.553 de 2014. Une hausse qui s’explique par l’explosion du nombre de plaintes contre les compagnies aériennes, celles-ci passant de 1.195 en 2014 à 1.846 en 2016. Des tendances qui se sont confirmées lors du premier semestre 2017 (1.543 les six premiers mois) et qui ne représentent qu’une partie des plaintes de voyageurs, une partie d’entre eux ne s’adressant pas à Test-Achats.

"Il faisait 40 degrés et la compagnie continuait à vendre de l’eau en bouteille, mais personne ne nous a rien distribué", s’indignait mardi, sur RTL, Élisabeth, passagère d’un avion Ryanair bloqué une heure trente sur le tarmac à Rome. Le 27 juillet, 189 voyageurs de Tui étaient bloqués à Catane en raison d’un incident technique. Une mésaventure qu’avaient déjà connue, le 26 juillet, une centaine de voyageurs, mais à Malaga, et, le 26 juin, 98 Belges à Corfou. Enfin, les motifs de plaintes sont aussi nombreux que variés, fait savoir Test-Achats, sans entrer dans les détails.

(...)