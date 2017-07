En ce jour de reprise du championnat belge, la DH a pu se procurer en exclusivité le nouveau bilan de la Cellule football du SPF Intérieur. Des chiffres relatifs à la sécurité des rencontres de D1A et D1B lors de la dernière saison 2016-2017.

Premier constat : on compte actuellement en Belgique pas moins de 870 personnes interdites de stade (300 autres procédures sont encore en cours). Un chiffre relativement stable en comparaison aux années précédentes, comme l’explique Cathy Van den Berghe, directrice f.f. de la Cellule football : "Le nombre de procès-verbaux transmis a diminué, passant de 1.430 à 1.070 cette saison mais les interdictions de stade prononcées sont restées quasi identiques. Et cela suite à la nature des faits de violence commis".

Une augmentation du nombre de mois d’interdiction de stade est même constatée. De 10.856 mois pour la saison 2015-2016, on se situe désormais à 10.945 mois. "Nous avons opté pour plusieurs sanctions sévères en raison notamment de l’utilisation d’objets pyrotechniques dans les stades. Malheureusement, malgré les moyens déployés et les fouilles réalisées, on ne parvient pas à éliminer ce phénomène. Ces objets pyrotechniques très dangereux sont de plus en plus petits, de plus en plus faciles à cacher. Et certains ne manquent pas d’imagination pour parvenir à les faire entrer malgré les dispositifs de sécurité", regrette Cathy Van den Berghe. De 286 incidents avec des engins pyrotechniques lors de 571 matches pour la saison 2015-2016, on est passé à 225 faits similaires enregistrés pour 458 matches la saison dernière. "Ces objets créent parfois des dommages corporels irréversibles. C’est pourquoi la lutte contre ce phénomène restera cruciale en cette nouvelle saison".

Outre cette problématique d’objets dangereux utilisés dans les stades, un autre phénomène inquiète également la Cellule football. Celui des free fights qui semble prendre de l’ampleur comme expliqué en détail dans l’article ci-contre.

Pour ce qui est des amendes infligées à ces fauteurs de troubles, la somme totale s’élève cette fois à 535.400 euros. C’est moins que pour la saison 2015-2016 où on atteignait le montant global de 573.825 euros.

Lors de cette dernière saison du championnat belge, la sanction la plus lourde infligée à un mauvais supporter s’élevait à 50 mois d’interdiction de stade et 2.000 euros d’amende.

Rappelons que l’application de la loi football par la cellule du SPF chargée d’infliger les sanctions permet de punir les comportements violents dans les stades et alentours de manière très rapide. Dans les six mois après les faits, des amendes allant de 250 à 5.000 euros et/ou des interdictions de stade de 3 mois à 5 ans peuvent ainsi être dressées.

"C’est une politique de sanction immédiate qui a toute son importance car les rencontres de football doivent être des moments de détente. Ce sont souvent des sorties familiales et il est donc primordial que celles-ci se déroulent en toute sécurité", conclut le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon.